هازارد يعود إلى ريال مدريد لمواصلة عملية التعافي من إصابته

بروكسل – عاد البلجيكي إيدين هازارد إلى مدريد عقب العمل على إعادة تأهيله تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب البلجيكي، ليفن ميسكالك، في بلدة توبيز، وذلك حسبما أعلنت اليوم الاثنين صحيفة (Het Laatse Nieuws).

وسيواصل نجم تشيلسي السابق وريال مدريد الحالي عمليات التأهيل في العاصمة الإسبانية متّبعا تعليمات وإرشادات الأجهزة الطبية سواء بالفريق الملكي أو منتخب “الشياطين الحمر”.

وأكد حارس المنتخب البلجيكي وزميله في الميرينجي، تيبو كورتوا، خلال مقابلة مع قناة (في تي إم) أنه على الرغم من صعوبة رؤيته خارج الملعب إلا أنه لم يرى هازارد قط في أفضل مستوياته مثل الوقت الحالي.

وأضاف كورتوا “بعد إصابته السابقة مرّ هازارد بأيام عصيبة ولكن هذه المرة أرى أنه يعمل بكل قوة يوميا خلال التدريبات. أنا متأكد أنه في أفضل حالاته من أي وقت مضى”.

ووفقا للمعلومات الصادرة عن الجهاز الطبي للشياطين الحمر، فإن اللاعب بحاجة إلى “علاج شديد لتقوية الجزء السفلي من الجسم بدءا من عضلات البطن وحتى الركبتين”. (إفي)