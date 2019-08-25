خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمن” على هذه المواقع، وبات ينشر أدق تفاصيل حياته وآرائه في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “هاشتاغ” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ليروي ساني – لاعب مانشستر سيتي الانجليزي

نشر الدولي الالماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي يقضي فترة استشفاء عقب إجرائه عملية رباط صليبي، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر)، مغرداً: “شكرا جزيلا على كل رسائلكم، أتمنى لكم التوفيق، لقد كان الأمر صعبا في بضعة أيام، لكن الجراحة أجريت، وأنا إيجابي وجاهز للشفاء”.

بافتيمبي غوميز – لاعب الهلال السعودي

حرص الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي، في فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع (تويتر)، على توجيه رسالة إلى زميله محمد الشلهوب، حيث كتب: “الزميل النموذج محمد الشلهوب الذي ساهم بشكل كبير في تأقلمي ونجاحي مع الفريق، دائما ما يكون في حالة مزاجية جيدة، إنه مثال للكثيرين منا، من خلال استثماره في التدريب وخارجه، أنا ممتن للغاية أن أكون بجانبه”.

بول بوغبا – لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي

بعد تعرضه لموجة كبيرة من الانتقادات العنصرية، غرّد الدولي الفرنسي بول بوغبا عبر صفحته الرسمية على موقع (تويتر): ” لقد عانى أسلافي ووالداي من أجل أن يكون جيلي حراً اليوم، للعمل وركوب الحافلة ولعب كرة القدم، الإهانات العنصرية هي الجهل ويمكن أن تجعلني أقوى، وتحفزني على القتال من أجل الجيل القادم”.

كارلو انشيلوتي – مدرب نابولي الايطالي

أشاد المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي، بالمستوى الكبير الذي ظهر به فريقه نابولي خلال فوزه على فيورنتينا 4-3 في مستهل مشوار الفريقين ببطولة “السيري آ”، مغرداً عبر حسابه الرسمي على (تويتر) باللغتين الإيطالية والإنجليزية: ” أحسنتم، هذا الفريق لديه إمكانات كبيرة، وخلال هذه المباراة ظهرت جودته”.

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