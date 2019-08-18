خالد العميري

عمان – حطّمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحوّل بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمن” على هذه المواقع، وبات ينشر أدق تفاصيل حياته وآرائه في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تُطل عليكم بفقرة “هاشتاغ” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية بمختلف بمواقع التواصل الاجتماعي.

أسامة قاسم

اكتفى المدير الفني السابق لنادي الرمثا، أسامة قاسم، بكتابة 4 جمل على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، هي: ” بسم الله الرحمن الرحيم .. لكم الحب والاحترام .. أيام جميله اعتز فيها .. انتم على الراس والعين”، وذلك بعد إعلان انهاء عقده بالتراضي مع إدارة “غزلان الشمال”.

جورجينيو فينالدوم



نشر الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورًا له من مباراة فريقه مع ساوثهامبتون، مغرداً عليها: “نعم، الأهم 3 نقاط على الطريق في مباراة صعبة.. طريقة رائعة لإنهاء أسبوع صعب لكنه مجزٍ للغاية”.

روميلو لوكاكو



نشر الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، فيديو له من تدريبات “النيراتزوري”، موضحاً مدى سعادته وانسجامه السريع مع زملائه، حيث غرّد: “العمل الجاد والسعادة مع الإنتر”.

دانييل ميدفيديف



عبّر اللاعب الروسي دانييل ميدفيديف عن سعادته الكبيرة بالفوز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش وتأهله لنهائي دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز في كرة المضرب، بالقول: “ليلة لا تصدق، الكثير من الاحترام لنوفاك ديوكوفيتش، متحمس للنهائي غداً!”.

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