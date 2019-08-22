خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمن” على هذه المواقع، وبات ينشر أدق تفاصيل حياته وآرائه في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “هاشتاغ” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح – لاعب ليفربول

نشر الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مستعرضاً خلاله مهارته وسرعته في التعامل مع كرة القدم على البحر، مغرداً: “السرعة + الماء”.

رونالدينيو – لاعب كرة قدم برازيلي معتزل

دعم النجم البرازيلي المعتزل، رونالدينيو، مواطنه ماتيوس لاعب نادي لايبزيغ الألماني والمرشّح للفوز بجائزة بوشكاش، من خلال عرضه مقطع فيديو لأحد الأهداف التي سجلها ماتيوس، معلقاً: “تهانينا للهدف العظيم، ماتيوس يستحق أن يتنافس على بوشكاش، جميل جدا أن نرى برازيليا آخر يعمل بشكل جميل في أوروبا، كذلك الفريق الأولمبي، حظا سعيدا يا صديقي”.

يزن ثلجي – لاعب الوحدات

وجّه الدولي الأردني يزن ثلجي لاعب نادي الوحدات رسالة إلى متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع (فيسبوك)، بقوله: “لن تنضج حتى يهدم أمام عينيك كل ما كنت تؤمن به”، في اشارة إلى تعثر عملية احترافه مع الشرطة العراقي.

ايفان راكيتيتش – لاعب برشلونة

شارك الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر حسابه الرسمي على (تويتر) مع نجم كرة السلة الأمريكي كريس بول، على هامش زيارة الأخير لتدريبات الفريق الكاتالوني، مغرداً: “زيارة مذهلة هذا الصباح، شكرا على حضورك”.

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