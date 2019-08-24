“هاشتاغ” .. موراتا يودّع توريس واليعقوبي يكشف عن هوية فريقه الجديد

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمن” على هذه المواقع، وبات ينشر أدق تفاصيل حياته وآرائه في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “هاشتاغ” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

الفارو موراتا – لاعب اتلتيكو مدريد

نشر الدولي الاسباني الفارو موراتا مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، صورة له برفقة مواطنه فرناندو توريس، الذي خاض آخر لقاءاته في الملاعب مع نادي ساغان الياباني، مغرداً: “أسير مثلك على التزام، وشكرا على كل شيء.. شكرا جزيلا”.

زاباليتا – لاعب ويست هام

احتفل الأرجنتيني بابلو زاباليتا لاعب ويست هام الإنجليزي بذكرى مرور 11 عاما على تتويج منتخب بلاده بذهبية أولمبياد بكين عام 2008، حيث شارك زاباليتا صورة لتشكيلة المباراة النهائية التي تواجد فيها، مغرداً عليها: “11 عاما منذ فوز الأرجنتين بالميدالية الذهبية الأولمبية مع هذا الفريق”.

قيس اليعقوبي – مدرب كرة قدم تونسي

كشف المدرب التونسي قيس اليعقوبي، والذي سبق له الاشراف على قيادة “الدفة الفنية” لنادي الوحدات الاردني الموسم الماضي، عن هوية الفريق الجديد الذي سيتولى قيادته خلال المرحلة المقبلة، وذلك بنشر صورة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، كتب عليها: “نادي…. الإتحاد الحلبي”.

حاتم الطرابلسي – محلل “بي ان سبورتس”

تسائل اللاعب الدولي السابق لمنتخب تونس حاتم الطرابلسي والذي يعمل محللاً لشبكة قنوات (بي ان سبورتس) الرياضية القطرية، عن امكانية انتقال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان، بقوله: “مهمة الحارس البديل أصبحت بمثابة الكابوس للكوستاريكي نافاس، الأمر الذي دفعه للمطالبة بمغادرة أسوار البرنابيو.. وقد أشارت آخر التقارير إلى أن اللاعب قد توصل لاتفاق مع نادي العاصمة باريس.. فهل سيكون نافاس الأنسب لحراسة مرمى البي اس جي في حال صدقت التقارير الصحفية؟”.

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