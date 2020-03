طوكيو – اعتبرت وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية سايكو هاشيموتو أن إلغاء دورة طوكيو 2020 أو إرجاءها هو أمر “لا يمكن تصوّره” من وجهة نظر الرياضيين، وذلك في ظل انتشار “فيروس كورونا” المستجد.

وأثّر تفشي فيروس “كوفيد-19” حول العالم، على العديد من الأحداث الرياضية لاسيما لجهة الإلغاء أو الارجاء أو الإقامة من دون مشجعين، وطرح علامات استفهام حول أولمبياد طوكيو الصيفي المقرر بين 24 تموز (يوليو) والتاسع من آب (أغسطس)، والذي يعد أكبر حدث رياضي في العالم، ويستقطب آلاف الرياضيين وملايين المشجعين من مختلف الدول.

وقالت هاشيموتو أمام لجنة برلمانية الأربعاء: “من وجهة نظر الرياضيين الذين يعدون العنصر الأهم في ألعاب طوكيو، والذين يقومون بتعديل برامجهم وتحضيراتهم من أجل هذا الحدث الذي يقام مرة كل أربعة أعوام، الإلغاء أو الإرجاء هو أمر لا يمكن تصوّره”.

The Tokyo 2020 Olympics could be postponed from the summer until later in the year, according to Japan's Olympic minister because of the coronavirus.

