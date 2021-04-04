“هاكرز” يعرضون بيانات 500 مليون مستخدم لـ”فيسبوك” دون مقابل

واشنطن- قال متسلل إلكتروني، امس، إنه ورفاقه يعرضون معلومات عن أكثر من 500 مليون مستخدم لشبكة «فيسبوك»، منها أرقام هواتف وبيانات شخصية أخرى، دون مقابل تقريباً، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ألون جال، المؤسس المشارك لشركة «هدسون روك» الإسرائيلية لمعلومات جرائم الإنترنت، إن قاعدة البيانات هي على ما يبدو نفس مجموعة أرقام الهواتف المرتبطة بـ«فيسبوك» والمنتشرة في دوائر المتسللين منذ يناير (كانون الثاني) والتي كشفت عن وجودها أول مرة دورية «مازربورد» الإلكترونية.

ولم يتسنَّ لـ«رويترز» بعد التحقق من المعلومات التي تعرض مقابل ما قيمته بضع يوروهات من الرصيد الرقمي على موقع معروف للمتسللين محدودي الخبرة، لكن جال قال، اليوم (السبت)، إنه تحقق من صحة بعض البيانات على الأقل بمطابقتها بأرقام هواتف أشخاص يعرفهم.

وتابع جال أنه ينبغي لمستخدمي «فيسبوك» الانتباه خلال الأشهر المقبلة من «هجمات الهندسة الاجتماعية» التي يشنها أفراد ربما حصلوا على أرقام هواتفهم أو بيانات شخصية أخرى.

وذكر صحافيون أنهم تمكنوا أيضاً من مطابقة أرقام هواتف معروفة بالتفاصيل المذكورة في قاعدة البيانات.

وأعلنت شركة «فيسبوك»، في بيان، أن البيانات «قديمة للغاية» وتتعلق بمشكلة عولجت في أغسطس (آب) 2019.-(وكالات)