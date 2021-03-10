هالاند: خضنا مباراة صعبة والهدف الأول كان مهما

برلين – قال المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند إن المباراة أمام إشبيلية التي حسم فيها فريقه، بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كانت “صعبة”، مشيرا إلى إن هدفه الأول كان مهما بشكل خاص.

وصرح هالاند عقب اللقاء “كانت مباراة صعبة. يمكنكم رؤية كم أنا مرهق حاليا بشكل تام لكننا تأهلنا إلى الدور المقبل وهذا يجعلنا سعداء”.

وقال صاحب الـ20 عاما الذي سجل هدفي دورتموند في مباراة الإياب التي انتهت بالتعادل 2-2 “كنا نعلم أنهم سيلعبون بقوة ولهذا السبب كان الهدف الأول (ق35) مهما. كان هدفا جميلا”.

وبلغ الفريق الألماني دور الثمانية بإجمالي المواجهتين (5-4) مستفيدا من تفوقه في مباراة الذهاب قبل أسبوعين في إسبانيا بنتيجة (2-3) في مباراة تألق فيها أيضا هالاند بثنائية. (إفي)