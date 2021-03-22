هالاند: لا تزال هناك 3 أعوام في عقدي مع بروسيا دورتموند

كوبنهاجن – أكد المهاجم النرويجي إرلينج براوت هالاند لاعب بروسيا دورتموند الاثنين من معسكر منتخب بلاده أنه لا يلتفت إلى ما يقال حول اهتمام كبرى الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته، وأن لديه عقدا ساريا بالفعل.

وقال هالاند “لا تزال هناك ثلاثة أعوام في عقد. لا أشتت نفسي بذلك”، خلال أول مؤتمر صحفي يظهر فيه مع تجمع منتخب النرويج، حسبما تناقلت مصادر عدة.

Paul Merson: Harry Kane is the world's BEST striker and edges out Erling Haaland https://t.co/oUyYEciayo — MailOnline Sport (@MailSport) March 22, 2021

ومن المحتمل أن يشارك هالاند وأربعة لاعبين دوليين آخرين من الدوري الألماني أخيرا في مباراة جبل طارق الأربعاء، في أولى جولات تصفيات التأهل للمونديال. بعد قرار السلطات الألمانية بتخفيف القيود الصحية على الرياضيين المحترفين.

وقلل النجم النرويجي الصاعد كذلك من شأن المقارنات التي تعقد بينه وبين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بسبب إمكاناته الهائلة في التهديف بدوري الأبطال.

وأوضح “وسائل الإعلام التي تكتب عن الأمر، لا أركز على مثل هذه الأمور. أود التطور كل يوم. رونالد وميسي… لست بحاجة للحديث عنهم، إنهما ضمن الأفضل في التاريخ. لا يزالا بعيدين للغاية”. (إفي)