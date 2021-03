هالاند: لا تزال هناك 3 أعوام في عقدي مع بروسيا دورتموند

كوبنهاجن – أكد المهاجم النرويجي إرلينج براوت هالاند لاعب بروسيا دورتموند الاثنين من معسكر منتخب بلاده أنه لا يلتفت إلى ما يقال حول اهتمام كبرى الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته، وأن لديه عقدا ساريا بالفعل.

وقال هالاند “لا تزال هناك ثلاثة أعوام في عقد. لا أشتت نفسي بذلك”، خلال أول مؤتمر صحفي يظهر فيه مع تجمع منتخب النرويج، حسبما تناقلت مصادر عدة.

