“هالك البرازيلي”.. أراد تكبير عضلاته لكنه مات -(فيديو)

توفي لاعب كمال الأجسام البرازيلي الملقب بـ”هالك” ونجم “تيك توك” على إثر حقن عضلاته بزيت لتكبير حجمها، في عيد ميلاده الخامس والخمسين.

وتجاهل فالدير سيغاتو التحذيرات الصحية وخطر الإصابة بالسكتات الدماغية والالتهابات القاتلة من أجل أن يخلق “جماليته الخارقة”، مستلهما ببطل كمال الأجسام السابق والممثل في هوليود وحاكم كاليفورنيا السابق، أرنولد شوارزنيغر والأبطال الخارقين والشخصيات الخيالية أمثال “هالك”.

Brezilya'da kaslarına yağ enjekte ederek olağan üstü bir görünüme kavuşan inşaat işçisi Valdir Segato, aşırı doz enjeksiyon nedeniyle doğum gününde hayatını kaybetti. Segato, "Brezilyalı Hulk" olarak tanınıyordu.pic.twitter.com/kl9EP5E34k — ÇapaMag (@CapaMag) August 3, 2022

وكان سيغاتو، البالغ 55 عاما، يحقن نفسه بعقار “السينثول”، على مدى سنوات، فأصبح يتمتع بعضلات هائلة، وأصبح يشبه إلى حد كبير، البطل في سلسلة أفلام “هالك العجيب” أو “العملاق الأخضر”.

وتحدث سيغاتو دوما عن مدى فخره بكونه معروفا باسم “الوحش” في منطقته المحلية، وفقا لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية.

وحذره الأطباء عندما كان في التاسعة والأربعين من عمره من أن مكمله الغذائي “المكون من الزيت ومسكنات وكحول واليدوكائين” والاستخدام الدائم لهذا العقار قد يؤدي إلى ضمور في العضلات وتقرحات تعرضه إلى بتر للأطراف بعد تلف الأعصاب الذي يتعذر إصلاحه.

وقال سيغاتو في عام 2016: “إنهم يدعونني بلقب هالك العجيب وشوارزنيغر وأنا أحب ذلك. لقد ضاعفت عضلاتي ذات الرأسين، لكنني ما زلت أريدها أن تكون أكبر وأضخم”.

وكان يطلق على نفسه اسم “فالدير سينثول” على حسابه في “إنستغرام”، وكان ينشر بانتظام صورا ومقاطع فيديو لعضلاته المنتفخة، إذ يتابعه على موقع “تيك توك” 1.7 مليون شخص.

لكن على الرغم من امتلاكه الملايين من المتابعين، إلا أن سيغاتو كان يعيش في وقت وفاته وحيدا وقلما يزوره أحد، على حد قول الجيران لوسائل الإعلام المحلية.

وفي يوم وفاته، شعر سيغاتو بتوعك واتجه إلى أحد الجيران زاحفا طلبا للمساعدة، حيث اشتكى من ضيق في التنفس، ليتم نقله إلى المستشفى قبل أن يفقد وعيه في غرفة الطوارئ ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.