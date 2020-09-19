هاليب تبلغ الدور نصف النهائي في روما للمرة الخامسة

روما – بلغت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الثانية عالميا والمرشحة الأولى للقب، السبت الدور نصف النهائي لبطولة روما الإيطالية للتنس للمرة الخامسة في مشوارها، بعد تغلبها على الكازاخية يوليا بوتينستيفا التي انسحبت بينما كانت متأخرة 2-6 و0-2.

وتواصل هاليب مسيرتها الرائعة خلال الفترة الماضية محققة انتصارها الـ12 على التوالي، مع تتويجها بلقبي دبي وبراغ، حيث أمضت 49 دقيقة فقط على الملعب لتتأهل للمربع الذهبي، عقب إصابة منافستها.

وتتطلع اللاعبة الرومانية للفوز بأول ألقابها في روما، خاصة بعدها خسرت نهائي البطولة مرتين في 2017 و2018 أمام الأوكرانية إلينا سفيتولينا.

وستواجه هاليب في نصف النهائي الفائزة من مواجهة الإسبانية جاربيني موجوروزا والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا.

وسبق أن التقت موجوروزا وأزارينكا في نفس البطولة العام الماضي بالدور ثمن النهائي وفازت الأخيرة بعد انسحاب اللاعبة الإسبانية لمشكلات عضلية. – (إفي)