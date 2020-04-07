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هاليب تتعافى من الاصابة وتواقة للعودة إلى الملاعب

منذ ساعة واحدة
لاعبة التنس الرومانية سيمونا هاليب

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لوس انجليس –  أعلنت الرومانية سيمونا هاليب المتوجة مرتين في البطولات الكبرى لكرة المضرب، تعافيها من اصابة بقدمها اليمنى أبعدتها لفترة عن الملاعب.
وكانت هاليب قد توّجت بلقب دورة دبي في شباط/فبراير على حساب الكازخستانية إيلينا ريباكينا بثلاث مجموعات صعبة، محرزة اللقب الـ20 في 37 مباراة نهائية في مسيرتها الاحترافية.
وكان لقبها الاول منذ تتويجها بثانية بطولاتها الأربع الكبرى في ويمبلدون الإنجليزية الصيف الماضي، بعد الأول في رولان غاروس العام 2018.
لكن بعد تتويجها بدبي، انسحبت المصنفة اولى عالميا سابقا من دورة الدوحة القطرية بسبب الاصابة، واظهرت صور الرنين المغناطيسي اصابتها بالتهاب في الاوتار.
انسحبت بعدها ابنة الـ28 عاما من دورة انديان ويلز الاميركية، قبل ان تصبح الأخيرة أولى ضحايا الدورات الملغية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وعن اصابتها، قالت الرومانية الاثنين “اريد ان اشارككم الاخبار عن اصابتي، القدم جيدة وبدأت بالركض. لا أعاني من الالم ابدا، لكن لا امارس كرة المضرب بعد، ومجرد ان اتدرب يعني لي الكثير ويجعلني متفائلة”.
وفي ما تم تعليق جميع منافسات الكرة الصفراء حتى اشعار آخر بسبب “كوفيد-19″، أشارت هاليب لمتابعيها على موقع “تويتر” إلى حنينها للعب مجددا “أفتقد فريقي. أفتقد اللاعبات. أفتقد الجميع في البطولات”.
تابعت “أعرف ان الوضع صعب للجميع هذه الفترة. لكن اذا بقينا في المنزل، اذا بقينا اقوياء ومتفائلين… كل الامور ستسير بالاتجاه الصحيح”.
أضافت “لا يسعني الانتظار للسفر مجددا. لا يسعني الانتظار للعب كرة المضرب مجددا”. – (أ ف ب) 

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