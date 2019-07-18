هاليب تحتفل بلقبها الأول في “ويمبلدون” وسط آلاف الرومانيين

بوخارست – احتفلت لاعبة التنس الرومانية سيمونا هاليب، وسط الآلاف من مواطنيها بلقبها الأول ببطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى (الغراند سلام).

وتلقت هاليب التهاني من أساطير الرياضة في بلادها، وذلك خلال الحدث الذي احتضنه الملعب الوطني في العاصمة الرومانية بوخارست، مثل بطولة الجمباز الأوليمبية السابقة ناديا كومانتشي، التي بعثت رسالتها بالفيديو، حيث قالت صاحبة الـ(27 عاماً) خلال كلمتها أمام الجماهير : “هذه البطولة هي ملككم، وملك البلاد”.

وشكرت هاليب الجماهير الرومانية وعائلتها على دعمهم المستمر لها في التتويج بأول لقب لها في أعرق بطولات “الغراند سلام”، والثاني في مسيرتها بعد لقب رولان غاروس العام الماضي، كما حضر الحدث أيضا بعض الأسماء البارزة في تاريخ رومانيا في كرة القدم أمثال جورجي هاجي وجورج بوبيسكو “جيكا”.

وحققت هاليب لقب ويمبلدون إثر فوزها في النهائي السبت الماضي على الأميركية سيرينا ويليامز بمجموعتين دون رد وبنفس النتيجة 6-2. (إفي)