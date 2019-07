هاليب تحرز اللقب وتحرم سيرينا من معادلة الرقم قياسي

لندن – توجت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة سابعة للمرة الأولى بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في كرة المضرب بفوزها السبت على الأميركية سيرينا وليامس الحادية عشرة 6-2 و6-2 في 56 دقيقة في المباراة النهائية وحرمت الأخيرة من معادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى.

Hail Halep 🇷🇴 The Romanian becomes our new champion after defeating Serena Williams 6-2, 6-2 with a magical performance #Wimbledon | #JoinTheStory pic.twitter.com/wkKcGAl1Ny — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019

وهو اللقب الكبير الثاني لهاليب (27 عاما) في خامس مباراة نهائية في الغراند سلام في مسيرتها الاحترافية بعد رولان غاروس العام الماضي، وباتت أول رومانية تحرز لقب البطولة الانكليزية، فيما فشلت سيرينا للمرة الثالثة في إحراز لقبها الرابع والعشرين الكبير ومعادلة رقم الاسترالية مارغريت كورت في البطولات الكبرى.

وكانت سيرينا (37 عاما) خسرت نهائي ويمبلدون العام الماضي امام الالمانية أنجيليك كيربر قبل ان تخسر امام اليابانية ناومي أوساكا في نهائي فلاشينغ ميدوز.

وقدمت هاليب التي خاضت نهائي ويمبلدون للمرة الاولى في مسيرتها، مباراة جيدة وكانت الافضل من البداية حتى النهاية ولم تواجه أي خطر أمام سيرينا باستثناء مرة واحدة وكانت في الشوط السادس من المجموعة الاولى عندما حصلت الاميركية على فرصة لكسر ارسالها دون جدوى.

وكسرت هاليب إرسال سيرينا 4 مرات بمعدل مرتين في كل مجموعة ونجحت في تحقيق فوزها الثاني فقط في 11 مباراة أمام سيرينا ووضعت حدا لخمس هزائم متتالية أمامها.

وقالت هاليب “إنها أفضل مباراة لعبتها في مسيرتي. عملت بشكل جيد جدا من أجل هذه اللحظة، إنه تتويج رائع”، مضيفة “شعرت بألام في البطن قبل الدخول إلى الملعب، لكنني كنت أعرف أنه ليس هناك وقت للمشاعر قبل المباراة”.

وتابعت “لقد كان (التتويج) حلم والدتي. عندما كنت في سن العاشرة، كانت والدتي تقول لي إذا كان يتعين علي فعل شيء مهم في كرة المضرب، يجب أن أخوض مباراة نهائية في ويمبلدون”.

في المقابل، قالت سيرينا المتوجة في ويمبلدون سبع مرات آخرها عام 2016، “لقد لعبت (هاليب) بشكل رائع جدا، وأهنئها على ذلك. بكل صراحة كانت هناك بعض اللحظات الجيدة بالنسبة لي ولكن عندما تلعب لاعبة بشكل جيد يجب أن أرفع لها القبعة وأهنئها”.

وأضافت “يجب أن أواصل المحاولة (لمعادلة الرقم القياسي)، والقتال والاستمتاع بهذه الرياضة”.

وضربت هاليب بقوة في البداية وكسرت ارسال سيرينا في الشوطين الاول والثالث لتتقدم 3-صفر ثم 4-صفر بعد 11 دقيقة فقط، قبل أن تنجح الأميركية في كسب أول شوط لها في المباراة مقلصة الفارق إلى 1-4، ثم حصلت على فرصة لكسر ارسال الرومانية للمرة الاولى في المباراة فشلت في استغلالها لتتقدم الاخيرة 5-1.

وكسبت سيرينا شوطا نظيفا لتقلص الفارق الى 2-5 لكن الرومانية حسمت المجموعة في 26 دقيقة بكسبها الشوط الثامن 6-2.

وفرض التعادل نفسه في الأشواط الأربعة الأولى من المجموعة الثانية بكسب كل لاعبة لإرسالها قبل أن تنجح هاليب في كسر ارسال سيرينا في الشوط الخامس للتقدم 3-2 ثم 4-2 قبل أن تكسر إرسال سيرينا للمرة الثانية في المجموعة وتتقدم 5-2 ثم كسبت الشوط الثامن لتنهي المجموعة في صالحها 6-2 في 30 دقيقة وبالتالي أحرزت اللقب.