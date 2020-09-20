هاليب تطيح بموجوروزا وتبلغ نهائي روما

روما – تأهلت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية عالميا بين لاعبات التنس المحترفات إلى نهائي بطولة روما بعدما أطاحت الأحد بالإسبانية جاربيني موجوروزا.

واحتاجت هاليب المرشحة الأولى للفوز باللقب لساعتين و17 دقيقة لتهزم موجوروزا، المصنفة الـ17 عالميا والمرشحة التاسعة للقب، بنتيجة 6-3 و4-6 و6-4.

وتواجه هاليب في النهائي الفائزة بمواجهة نصف النهائي التي تجمع التشيكيتين كارولينا بيلسكوفا حاملة اللقب وماركيتا فوندروسوفا.

وتسعى هاليب للفوز باللقب الثالث لها هذا الموسم بعدما توجت ببطولتي دبي وبراغ. – (إفي)