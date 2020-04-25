هال بيري: جيمس بوند أنقذني من الموت حقا

لوس أنجليس-اعتاد الجميع رؤية بييرس بروسنان ينقذ العالم في أفلام جيمس بوند، لكن هذا الممثل بطل حقيقي في الحياة الواقعية، حيث أنقذ زميلته هال بيري من الموت.

وروت الممثلة تفاصيل ذلك الحادث أثناء مقابلة مع جيمي فالون في برنامج (عرض الليلة)، بنبرة ساخرة وخجلة بعض الشيء.

وقالت بيري “كنت أصور أحد المشاهد مع بييرس بروسنان في (مت في يوم آخر) وكان يفترض أن أظهر غاية في الإثارة وأحاول إغراءه بثمرة تين”.

وتابعت ضاحكة “انتهى بي الأمر أن كدت أن اختنق بسبب ثمرة التين”.

وأضافت “وهنا قرر أن ينفذ مناورة هيمليش. ولم يكن الأمر مثيرا على الإطلاق. يعرف جيمس بوند كيف ينفذ مناورة هيمليش. كان بييرس هناك حين كنت بحاجة له وسيكون دوما أحد أقرب الأشخاص لي في هذا العالم”. (إفي)