حياتنافنون

هال بيري: جيمس بوند أنقذني من الموت حقا

منذ ساعة واحدة
الممثلة هالي بيري
الممثلة هالي بيري

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لوس أنجليس-اعتاد الجميع رؤية بييرس بروسنان ينقذ العالم في أفلام جيمس بوند، لكن هذا الممثل بطل حقيقي في الحياة الواقعية، حيث أنقذ زميلته هال بيري من الموت.

وروت الممثلة تفاصيل ذلك الحادث أثناء مقابلة مع جيمي فالون في برنامج (عرض الليلة)، بنبرة ساخرة وخجلة بعض الشيء.

وقالت بيري “كنت أصور أحد المشاهد مع بييرس بروسنان في (مت في يوم آخر) وكان يفترض أن أظهر غاية في الإثارة وأحاول إغراءه بثمرة تين”.

وتابعت ضاحكة “انتهى بي الأمر أن كدت أن اختنق بسبب ثمرة التين”.

وأضافت “وهنا قرر أن ينفذ مناورة هيمليش. ولم يكن الأمر مثيرا على الإطلاق. يعرف جيمس بوند كيف ينفذ مناورة هيمليش. كان بييرس هناك حين كنت بحاجة له وسيكون دوما أحد أقرب الأشخاص لي في هذا العالم”. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

ويتني هيوستن

هوليوود تنقل حياة ويتني هيوستن إلى السينما

منذ 24 دقيقة
الممثل توم كروز

تأجيل تصوير الجزئين السابع والثامن من (مهمة مستحيلة) حتى نهاية 2021 و2021

منذ 41 دقيقة
"Spider-Man: Far from Home"

تأجيل الأجزاء الجديدة من “الرجل العنكبوت” بسبب كورونا

منذ ساعة واحدة
عثمان خوجة (81 عاما) وعائلته- ا ف ب

كورونا يعيد الحقبة الشيوعية إلى ذاكرة الألبان الرمضانية

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock