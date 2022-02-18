هاميلتون خلال تقديم مرسيدس الجديدة: لم أقل أبدا إني سأتوقف

باريس – استغل البريطاني لويس هاميلتون تقديم سيارة مرسيدس الجديدة التي سيقودها بطل العالم سبع مرات في الموسم الجديد من بطولة الفورمولا 1، لنفي ما نُقِلَ عنه بأنه سيعتزل بسبب الجدل الذي ترافق مع السباق الختامي للموسم الماضي.

وقال هاميلتون أمس من سليفرستون خلال كشف النقاب عن سيارة “دبليو 13” التي ستعيد فريق مرسيدس إلى ألوانه الفضية الشهيرة بعد التسابق في الموسمين الماضيين باللون الأسود، إنه “لم أقل أبداً إني سأتوقف. أنا أحب ما أقوم به”.

وزعمت تقارير أن هاميلتون يفكر بالاعتزال بعدما حُرِمَ في نهاية الموسم الماضي من معادلة رقم الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر والفوز باللقب العالمي الثامن، نتيجة قرار مثير للجدل اتخذه مدير السباقات في “فيا” مايكل ماسي بسحب سيارة الأمان واستكمال سباق أبوظبي رغم بقاء لفة على نهايته، ما سمح لمنافسه في ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بتجاوزه في الأمتار الأخيرة والفوز بلقبه العالمي الأول.

وأقر هاميلتون أمس أنها “كانت بالتأكيد فترة صعبة عليّ وكانت فترة احتجت فيها بالطبع إلى الابتعاد” عن الأضواء حيث التزم ابن الـ37 عاماً الصمت منذ السباق الإماراتي الذي أقيم في 12 كانون الأول (ديسمبر).

وسيخوض هاميلتون الموسم الجديد الذي ينطلق من البحرين في 20 آذار (مارس)، بصحبة زميل الجديد هو مواطنه جورج راسل القادم من ويليامز ليحل بدلاً من الفنلندي فالتيري بوتاس المنتقل بدوره إلى ألفا روميو.

وقال هاميلتون إنه “لامتياز كبير لي أن أعمل مع هذه المجموعة الكبيرة من الأشخاص. يراودك الشعور أنك بين أفراد عائلتك وليس هناك ما يضاهي ذلك”.

وبدوره، تحدث مدير مرسيدس النمساوي توتو وولف عن هاميلتون ووضعه الحالي، قائلاً “لم أشاهده يوماً بهذا التصميم. لويس هو أفضل سائق في العالم وقد انضم إليه أحد أكثر السائقين الواعدين في هذا الجيل بشخص جورج”.

وبات مرسيدس ثامن فريق من أصل فرق البطولة العشرة الذي يكشف النقاب عن سيارة الموسم الجديد الذي سيشهد تغييرات ميكانيكية وانسيابية بالجملة قد تخلط الأوراق.

وسيختبر السائقون السيارات الجديدة خلال التجارب المقررة على حلبة البحرين الدولية بين 10 و12 آذار (مارس)، قبل أن ينطلق الموسم من الحلبة ذاتها في 20 منه.

وتعليقاً على القوانين الجديدة وما يمكن أن تحدثه من خلط للأوراق، قال وولف “ليس هناك شيء من الأعوام السابقة سيجعلك تحقق الفوز بالبطولة الحالية. مثل كل عام، نتوجه للموسم الجديد بترقب وشكوك حول ما إذا قد قمنا بعمل جيد بالقدر الكافي أم لا، وتلك هي الذهنية الصحيحة”.

أما بالنسبة لأهدافه للموسم المقبل، قال هاميلتون “لم أضع بعد أي أهداف مبدئية…أعتقد بأن كل فرد في هذا الفريق قد عمل بطبيعة الحال نحو الفوز ببطولة العالم وأن نرفع من جديد سقف المنافسة وتحقيق ما لم يحققه أحد من قبل”.

وكان الأسترالي ماسي قد دفع ثمن الأحداث المثيرة للجدل التي حصلت في الجولة الختامية من بطولة الموسم الماضي، وذلك بإقالته من منصبه كمدير للسباقات في قرار يتضمن أيضاً تغييراً في طريقة إدارة السباقات.

وجاء خبر إقالة ماسي من منصبه على لسان رئيس “فيا” الجديد الإماراتي محمد بن سُليّم الذي قال “أوّد أن أبلغكم أنه سيتم تشكيل فريق جديد لإدارة السباقات ابتداءً من تجارب برشلونة (23-25 شباط – فبراير الحالي)”، مضيفاً “سيتولى نيلز ويتيتش وإدواردو فريتاس بالتناوب منصب مدير السباقات، على أن يساعدهما هيربي بلاش كمستشار أوّل دائم”.

ودفع ماسي، ابن الـ44 عاماً والذي عُرِضَ عليه منصب آخر في “فيا” وفق ما أفاد الأخير، ثمن ما حصل في الجولة الختامية من العام الماضي حين توج فيرستابن باللقب بتجاوزه هاميلتون في الأمتار الأخيرة بعد قرار سحب سيارة الأمان واستئناف السباق رغم بقاء لفة واحدة فقط.

ووجد ماسي نفسه في موقف صعب بعد الذي حصل ووجهت إليه الكثير من الانتقادات، لاسيما من فريق مرسيدس ومديره وولف.

وأجرى الاتحاد الدولي “تحليلاً تفصيلياً وتوضيحياً” للأحداث المثيرة للجدل، حسبما أعلن في منتصف كانون الأول (ديسمبر) موضحاً “ستتم مناقشة هذا الموضوع مع جميع الفرق والسائقين للاستفادة من هذا الموقف وتقديم إيضاحات للمشاركين ووسائل الإعلام والجماهير حول القوانين المعتمدة”، والهدف هو “التوصل إلى استنتاجات قبل بداية موسم 2022” في البحرين.

وتم اتخاذ هذا القرار من قبل المجلس العالمي للسيارات بناءً على اقتراح من رئيس “فيا” السابق الفرنسي جان تود وقبل انتخاب خلفه بن سُليّم.

وذكّر المجلس العالمي أن “الظروف التي أحاطت باستخدام سيارة الأمان في أعقاب حادث السائق نيكولاس لطيفي والاتصالات ذات الصلة بين إدارة السباق والفرق ولّدت عدم فهم وردود فعل قوية من قبل فرق الفورمولا 1 والسائقين والجماهير”.

وأضاف أنّ هذا الجدل “يلطخ صورة البطولة والاحتفال بالشكل المناسب بأوّل لقب للسائقين الذي فاز به ماكس فيرستابن (ريد بول)، وباللقب الثامن توالياً للصانعين لمرسيدس”.

ويبدو أن نتائج التحقيق دفعت بالاتحاد الدولي إلى تغيير طريقة إدارة السباقات في البطولة، مع حظر الاتصال بين مدير السباق ومديري الفرق خلال السباقات.

وكشف بن سُليّم أنه سيتم اتخاذ تدابير لتخفيف الضغط على مدير السباق، موضحاً “أولاً، ومن أجل مساعدة مدير السباق في عملية اتخاذ القرار، سيتم إنشاء غرفة تحكم افتراضي بالسباق. مثل حكم الفيديو المساعد (في أيه آر) في كرة القدم. سيتم وضعها في أحد مكاتب الاتحاد الدولي للسيارات لتقديم المساندة من خارج الحلبة”.

وتابع بطل الشرق الأوسط السابق للراليات “من خلال الاتصال في الوقت الفعلي مع مدير السباق في فيا، سيساعد ذلك في تطبيق اللوائح الرياضية باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية”.

وأشار الى أن طريقة التواصل مع مدير السباق ستكون مختلفة من الآن فصاعداً، مضيفاً “ستُحذف الاتصالات اللاسلكية المباشرة اثناء السباق والتي تبثها جميع التلفزيونات على الهواء مباشرة، من أجل حماية مدير السباق من أي ضغوط وتمكينه من اتخاذ قراراته بسلام”.

وتابع “ما يزال من الممكن طرح الأسئلة على مدير السباق، وفقاً لعملية محددة جيداً وغير تدخلية”.

وتعرض ماسي لانتقادات شديدة بعد طلبه من سيارة الأمان الانسحاب من الحلبة مع بقاء لفة واحدة فقط على نهاية سباق أبوظبي.

ودخلت سيارة الأمان بعد حادث تعرض له سائق ويليامز الكندي نيكولاس لطيفي قبل خمس لفات على النهاية حين كان هاميلتون متصدراً بفارق مريح وفي طريقه للفوز باللقب.

وأدى دخول سيارة الأمان الى تقليص الفارق الزمني بين هاميلتون وفيرستابن الذي استفاد من توقف السباق لاستبدال إطاراته بالنوع الليّن، ما سمح له بعد إعطاء الضوء الأخضر لإكمال السباق مع بقاء لفة واحدة على نهايته بتجاوز سائق مرسيدس الذي عانى من إطاراته المتآكلة.

ولم يكن السماح بإكمال السباق رغم بقاء لفة واحدة القرار الجدلي الوحيد الذي اتخذه ماسي في مرسى ياس، بل بدا متردداً جداً في اتخاذ القرار بشأن تجاوز السيارات المتأخرة لسيارة الأمان والاصطفاف خلفها بحسب مركزها الحقيقي.

وكشف بن سُليّم بأنه سيتم اصلاح القانون المتعلق بتجاوز السيارات المتأخرة لسيارة الأمان قبل إعادة انطلاق السباق، موضحاً “سيتم إعادة تقييم إجراءات التجاوز خلف سيارة الأمان من قبل اللجنة الاستشارية الرياضية للفورمولا 1، على أن يتم تقديمها في الاجتماع المقبل للجنة فورمولا واحد قبل بداية الموسم”.

وفي مقطع فيديو نشره “فيا”، أكد بن سُليّم أن خطته حظيت بموافقة المدير التنفيذي للفورمولا 1 الإيطالي ستيفانو دومينيكالي، وموافقة مديري الفرق خلال اجتماع لجنة الفورمولا 1 في لندن. -(أ ف ب)