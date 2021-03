مدن – اعتبر البريطاني لويس هاميلتون، سائق “مرسيدس” وبطل العالم في الفورمولا1، أن فريق “رد بول” قد يكون المرشح الأقرب للفوز بسباق الجائزة الكبرى الأول لموسم 2021 والذي سيقام على حلبة الصخير في 28 مارس/آذار الجاري في البحرين.

وفي مؤتمر صحفي عن بعد في هذا البلد العربي حيث تنتهي اليوم اختبارات الإعداد للموسم الجديد، قال هاميلتون إن “رد بول يبدو فريقا قويا. من الرائع أيضا رؤية مكلارين ورينو (اللذين سينفاسان هذا العام تحت اسم ألباين) قويان. هذا يجعل الأمور أكثر تشويقا”.

وأضاف بطل العالم سبع مرات، “أعتقد أن فريق رد بول قد يكون الأقرب للفوز في اليوم الأول…لقد قدموا اختبارات جيدة وكلا السائقين (المكسيكي سرخيو بيريز والهولندي ماكس فيرستابين) أظهرا قوتيهما”.

وأكد هاميلتون أن الفوز مجددا هو أكبر تحدي له كرياضي، لذلك أشار إلى أنه يسعى إلى “التحسن” وعدم التراجع في الأمور التي تعد من نقاط القوى لديه.

Our first on-track battle of 2021? 😜⚔️#F1 #F1Testing pic.twitter.com/NBv20ovEjO

— Formula 1 (@F1) March 14, 2021