مدن – اعتبر البريطاني لويس هاميلتون، سائق “مرسيدس” وبطل العالم في الفورمولا1، أن فريق “رد بول” قد يكون المرشح الأقرب للفوز بسباق الجائزة الكبرى الأول لموسم 2021 والذي سيقام على حلبة الصخير في 28 مارس/آذار الجاري في البحرين.

وفي مؤتمر صحفي عن بعد في هذا البلد العربي حيث تنتهي اليوم اختبارات الإعداد للموسم الجديد، قال هاميلتون إن “رد بول يبدو فريقا قويا. من الرائع أيضا رؤية مكلارين ورينو (اللذين سينفاسان هذا العام تحت اسم ألباين) قويان. هذا يجعل الأمور أكثر تشويقا”.

وأضاف بطل العالم سبع مرات، “أعتقد أن فريق رد بول قد يكون الأقرب للفوز في اليوم الأول…لقد قدموا اختبارات جيدة وكلا السائقين (المكسيكي سرخيو بيريز والهولندي ماكس فيرستابين) أظهرا قوتيهما”.

وأكد هاميلتون أن الفوز مجددا هو أكبر تحدي له كرياضي، لذلك أشار إلى أنه يسعى إلى “التحسن” وعدم التراجع في الأمور التي تعد من نقاط القوى لديه.

وقال السائق البالغ من العمر 36 عاما إنه “يرحب بالمشكلات” التي يعاني منها “مرسيدس” في بداية الإعداد للموسم الجديد، موضحا أنه “حين لا تسير الأمور بسلاسة يكون هذا أفضل”.

وأضاف “من الأفضل أن تحدث هذه الأمور الآن وليس حينما تبدأ السباقات. هذا هو وقت العثور على المشكلات والمعاناة منها، لذلك مرحبا بالمشكلات”.

من جانبه، أقر زميله بالفريق، الفنلندي فالتيري بوتاس بأنه ليس “راضيا بنسبة 100% عن السيارة”، لكنه استطرد قائلا “نواصل تحسين التوازن. كانت السيارة أفضل صباح اليوم، لكننا لا نعرف أين نحن بالفعل…نركز على عملنا ونحاول أن نكون أسرع. أشعر أن المنافسة ستكون قوية في بطولة العالم”. (إفي)