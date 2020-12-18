هاميلتون في طريقه لتمديد عقده مع مرسيدس ووولف يوقع لثلاثة أعوام

لندن – يبدو أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تجديد الارتباط بين فريق مرسيدس وسائقه البريطاني لويس هاميلتون المتوج هذا الموسم بلقبه السابع في بطولة العالم للفورمولا واحد، في حين أعلن أبطال العالم الجمعة عن تجديد عقد المدير النمسوي للفريق توتو وولف لثلاثة أعوام.

ونشر فريق مرسيدس في وقت متأخر من مساء الخميس تغريدة على تويتر تحدث فيه عن “إعلان” سيصدر “قريبا”، مشيرا الى رغبة هاميلتون بتمديد عقده من خلال صورة للأخير مع تصريح جاء فيه “أخطط للبقاء هنا العام المقبل. أريد البقاء هنا العام المقبل”.

وتابع “أعتقد أننا كفريق، ما زال أمامنا الكثير للقيام به معا وتحقيقه معا، إن كان في الرياضة (فورمولا واحد) أو خارجها بشكل أكثر”.

ثم أعلن الصانع الألماني الجمعة في بيان عن تمديد عقد وولف لثلاثة أعوام أخرى، مشيرا في بيانه الى إعادة توزيع الأسهم بحيث أصبحت حصة النمسوي أكثر من 30 بالمئة.

وأكد البيان الالتزام بمواصلة “المشاركة في الفورمولا واحد كهيكل ومزود للمحركات للأعوام المقبلة”، و”مواصلة توتو وولف لدوره كمدير للفريق ومدير تنفيذي لثلاثة أعوام إضافية، من أجل إدارة العمليات التنفيذية للشركة وفريق السباقات”.

وتابع “ستتاح له لاحقا فرصة الانتقال الى وظيفة تنفيذية جديدة داخل الشركة عندما يتخذ القرار بأنه الوقت المناسب للقيام بذلك”.

وكشف أن شركة “إينيوس” استحوذت “على ثلث أسهم الفريق الى جانب دورها كشريك أساسي. بموازاة ذلك، ستخفض دايملر (الشركة الأم) حصتها البالغة حاليا 60 بالمئة مع رفع حصة توتو وولف لأكثر من حصته الحالية البالغة 30 بالمئة، وذلك بهدف خلق ثلاثة شركاء متساوين في الشركة”.

ويعد التمديد لوولف خطوة نحو الاعلان عن تجديد الارتباط بهاميلتون أيضا.

وبُعَيد تتويج البريطاني باللقب العالمي السابع في مسيرته ومعادلته الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميكايل شوماخر بعد فوزه بسباق جائزة تركيا البحرين منتصف الشهر الماضي قبل ثلاث مراحل على ختام الموسم، قال وولف أن المفاوضات مع السائق البريطاني ستبدأ في “الأيام المقبلة” من أجل تجديد عقده.

وينتهي عقد هاميلتون هذا العام، لكنه أكد بعد تتويجه باللقب العالمي رغبته بالبقاء في الفريق الألماني الذي يدافع عن ألوانه منذ 2013 وتوج معه بطلا ست مرات، بينها ألقاب المواسم الأربعة الأخيرة.

وفي مقابلة له مع هيئة الإذاعة البريطاني “بي بي سي” في منتصف الشهر الماضي، اعتبر وولف أن العودة الى مقر الفريق مع لقب عالمي سابع “لا يسمح لك بالتحدث عن عقد. لن يكون ذلك عادلا بحق الإنجاز الذي تحقق. سنمنح الأمر بضعة أيام، ثم سنبدأ الحديث بشأنه”.

وتابع “علاقتنا تتجاوز الأعمال، إنها علاقة صداقة، علاقة ثقة. نحن لا نستمتع بهذا اليوم (عندما يحين الوقت) من التفاوض لأنها ستكون المرة الوحيدة من دون أهداف مشتركة (أي أن كل فريق يحاول الحصول على مكاسب لصالحه). الصفقة الأفضل ستحصل عندما يغادر كل من الطرفين وهو ليس راضيا بالكامل”.

وعقب السباق الأخير للموسم الأحد في أبوظبي حيث حل ثالثا، أمل هاميلتون أن تصل المفاوضات مع مرسيدس بشأن تمديد عقده الى نهايتها السعيدة قبل عيد الميلاد.- (أ ف ب)