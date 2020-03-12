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هاميلتون مندهش من الإبقاء على بطولة العالم للفورمولا1 رغم كورونا

منذ 21 دقيقة

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ملبورن – أبدى البريطاني لويس هاميلتون سائق “مرسيدس”، بطل العالم في سباقات “فورمولا1” لـ 6 مرات، اندهاشه من الإبقاء على إقامة سباق جائزة أستراليا الكبرى، في الوقت الذي تقرر فيه تعليق بطولات في رياضات أخرى مثل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال هاميلتون في المؤتمر الصحفي السابق لأولى مراحل بطولة العالم للفورمولا1: “أنا مندهش للغاية من وجودنا هنا، من الجيد أن نحوض سباقات ولكنني مندهش من أننا نجتمع جميعا في هذه القاعة، العالم يتحرك”.

وحول ضرورة إلغاء السباق إذا تم تأكيد وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد، في ظل عزل بعض أفراد فريقي هاس ومكلارين للاشتباه في إصابتهم، رد هاميلتون ساخرا: “هذا القرار لا يعتمد علي، ولكن أعتقد أن نتائج الفحوصات لن تظهر إلا بعد خمسة أيام، يا لها من صدفة”، في إشارة إلى أن السباق سيقام قبل ذلك الأحد المقبل.

وعن أبرز منافسيه هذا الموسم رد هاميلتون بنبرة ساخرة “فورس إنديا ربما؟” في إشارة إلى أن الفريق يحظى هذا الموسم بسيارة مماثلة تقريبا لسيارة مرسيدس في العام 2019، مضيفا: “أعتقد أن الوضع سيظل كما هو. رد بول وفيراري قويان. رد بول كان قويا العام الماضي. يبدو ان فيراري تراجع خطوة للخلف ولكن سيارته يمكن أن تكون قد تحسنت”. (إفي)

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