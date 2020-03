هاميلتون مندهش من الإبقاء على بطولة العالم للفورمولا1 رغم كورونا

ملبورن – أبدى البريطاني لويس هاميلتون سائق “مرسيدس”، بطل العالم في سباقات “فورمولا1” لـ 6 مرات، اندهاشه من الإبقاء على إقامة سباق جائزة أستراليا الكبرى، في الوقت الذي تقرر فيه تعليق بطولات في رياضات أخرى مثل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال هاميلتون في المؤتمر الصحفي السابق لأولى مراحل بطولة العالم للفورمولا1: “أنا مندهش للغاية من وجودنا هنا، من الجيد أن نحوض سباقات ولكنني مندهش من أننا نجتمع جميعا في هذه القاعة، العالم يتحرك”.

Lewis Hamilton says it is "shocking" that the Australian Grand Prix is going ahead despite the global coronavirus pandemic.

