هاميلتون وكوبيتسا يحتفظان بالنقاط بعد رفض طعن ألفا روميو

لندن – احتفظ لويس هاميلتون بطل العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات بفارق 65 نقطة تفصله عن أقرب مطارديه على الصدارة بينما أبقى فريق وليامز على النقطة الوحيدة التي نالها هذا الموسم بعد أن رفضت محكمة يوم الثلاثاء طعنا تقدم به ألفا روميو ضد عقوبات صدرت عقب سباق ألمانيا في يوليو (تموز).وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات إن محكمة الاستئناف الدولية في باريس رفضت طعن الفريق الذي يتخذ من سويسرا مقرا.

وطعن ألفا روميو رسميا على قرارات مشرفي سباق جائزة ألمانيا الكبرى في 28 يوليو تموز والتي تسببت في حرمان سائقي الفريق كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفيناتسي من احتلال مراكز تمنح نقاطا في خطوة صبت في مصلحة هاميلتون الذي عزز تصدره للترتيب العام.

وأنهى رايكونن السباق في المركز السابع ومن خلفه جيوفيناتسي في المركز الثامن لكن المشرفين أضافوا 30 ثانية إلى زمن كل منهما بعد السباق بسبب مخالفات على حلبة هوكنهايم.

وبسبب العقوبات تراجع رايكونن إلى المركز 12 وجيوفيناتسي إلى المركز 13 بينما صعد هاميلتون ليحتل المركز التاسع، بعد أن كان قد أنهى السباق في المركز 11 بعد أن اصطدم بالحائط وتحطم جناح سيارته الأمامي ودارت سيارته حول نفسها.

وغادر هاميلتون هوكنهايم وقتها متفوقا بفارق 41 نقطة على زميله في مرسيدس فالتيري بوتاس. واتسع الفارق حاليا إلى 65 نقطة قبل سباق جائزة روسيا الكبرى المقبل في سوتشي.

ومنح البولندي روبرت كوبيتسا أول نقاط لوليامز هذا الموسم بفضل عقوبة ألفا روميو بعد أن احتل المركز العاشر في سباق ألمانيا.

وقال الفرنسي فريدريك فاسور رئيس ألفا روميو وقتها ”الموقف حدث خلال اللفات خلف سيارة الأمان.

”نحترم إجراءات الاتحاد الدولي للسيارات وطبيعة عمل المشرفين لكننا… نرى أن لدينا الأسباب والأدلة لإلغاء العقوبات“. – (رويترز)