هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الأخيرة لسباق بلجيكا

سبا – سجل البريطاني لويس هاميلتون، سائق (ميرسيدس) الزمن الأفضل في ثالث وأخر التجارب الحرة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا1 في حلبة “سبا فرانكورشان”.

وأنهى هاميلتون، بطل جائزة إسبانيا الكبرى منذ أسبوعين، التجارب الحرة في زمن دقيقة و43 ثانية و255 جزء من الألف من الثانية، ويليه الفرنسي إستيبان أوكون (رينو) بفارق 230 جزء من الألف من الثانية.

وفي المركز الثالث، جاء لاندو نوريس، سائق (مكلارين) يليه التايلاندي ألكسندر ألبون (ريد بول) رابعا.

أما المركز الخامس، فكان من نصيب سائق (ميرسيدس) الآخر، الفنلندي فالتيري بوتاس، بعد خطأ في المنعطف الأول من الحلبة البلجيكية الشهيرة، ما تسبب في تأخره عن قائده بنصف ثانية.

من جانبه، حل الإسباني كارلوس ساينز (مكلارين) في المركز التاسع يليه المكسيكي سيرخيو بيريز (راسينج بوينت) في المرتبة العاشرة. – (إفي)