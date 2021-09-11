هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثانية لسباق إيطاليا للفورمولا1

مدن – تصدر بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق “مرسيدس” اليوم السبت التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة إيطاليا الكبرى، المرحلة الـ14 في بطولة العالم للفورمولا1 ، والتي شهدت حادثا للإسباني كارلوس ساينز.

وفي أفضل لفاته سجل هاميلتون دقيقة و23 ثانية و246 جزءا من الألف من الثانية متقدما بـ222 جزءا من الالف من الثانية على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل ثانيا.

وجاء الهولندي ماكس فيرستابن سائق “رد بول” ومتصدر البطولة حاليا في المركز الثالث يليه زميله في الفريق المكسيكي سرخيو بيريز رابعا.

واحتل المركز الخامس الفرنسي إستيبان أوكون سائق “ألبين”.

وتوقفت التجارب لمدة 12 دقيقة إثر تعرض الإسباني كارلوس ساينز سائق “فيراري” لحادث .

فقد ساينز السيطرة على سيارته لتصطدم بحواجز الحماية وهو على سرعة تفوق 200 كم في الساعة.

تسبب الحادث في اصطدام رقبة السائق بقوة ولكنه أكد أنه في حالة جيدة قبل أن يخضع لفحوصات تكشف ما إذا كان قد تعرض لإصابة.

وأقيمت التجارب قبل ساعات من إقامة السباق القصير الذي يحدد ترتيبه النهائي ترتيب سباق الجائزة الكبرى يوم الأحد.

وعقب التجارب الحرة الأولى أمس الجمعة أقيمت جولة التأهل التي حددت نتيجتها ترتيب المنطلقين في السباق القصير.

وسينطلق بوتاس اولا في السباق القصير يليه هاميلتون ثم فيرستابن.– (إفي)