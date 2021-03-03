هاميلتون يسعى لتحقق رقم قياسي بعدد ألقاب بطولة العالم للفورمولا1

باريس – اعتبر السائق البريطاني لويس هاميلتون الثلاثاء بان احرازه للقب ثامن في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 لن يكون “عاملا حاسما” لمعرفة ما اذا كان سيستمر في المنافسة العام 2022.

وقال هاميلتون الذي وقع عقدا جديدا مع فريقه مرسيدس حتى نهاية العام 2021، في مؤتمر صحافي عما اذا كان سيستمر في المنافسة العام المقبل في حال انفراده بالرقم القياسي في عدد الالقاب والذي يتقاسمه حاليا مع الالماني الاسطورة ميكايل شوماخر مع سبعة القاب لكل منهما: “لا اريد ان يكون ذلك عاملا حاسما. خضت غمار سباقات السيارات لأني اعشق السباقات واعتقد بان ذلك يجب ان يبقى في صلب ما اقوم به. اذا كان كل ما تصبو اليه هو المكافآت، الالقاب، فانك قد تضيع البوصلة”.



واضاف “بالطبع انه الحلم الاهم، لكني لا اعتقد بأنه سيكون عاملا حاسما بالاستمرار من عدمه. في المقابل، ربما اسأل نفسي عندما اضع الخوذة في احد الايام، هل سأظل مبتسما عندما اخرج من المرآب؟ هل لا يزال الامر (المنافسة) تعجبني لكي استمر؟.

وعن سبب تجديد عقده لمدة عام واحد فقط، قال “انا في وضعية مميزة لا تجبرني على الارتباط لسنوات عدة. سأرى كيف تسير الامور في منتصف هذا العام او في نهايته لا سيما بأننا لا ندري ماذا سيحصل في ظل هذه الجائحة، لكني لا زلت في صلب هذه الرياضة”.

توج هاميلتون بستة من ألقابه السبعة العالمية مع مرسيدس منذ انضمامه الى صفوفه في عام 2013، وكان لقبه العالمي الأول عام 2008 بألوان فريق ماكلارين.

وعادل هاميلتون إنجاز شوماخر الموسم الماضي عندما توج باللقب السابع في مسيرته الاحترافية، كما بأنه يملك أرقاما قياسية في عدد الانتصارات في السباقات، والانطلاق من المركز الاول، وعدد مرات الصعود الى منصات التتويج مقارنة بأي سائق آخر في تاريخ الرياضة.

في المقابل، اعتبر المدير الرياضي في مرسيدس النمسوي توتو وولف انه على الرغم من احراز فريقه لقب الصانعين للمرة السابعة تواليا فان الفريق لا يزال يملك “الرغبة الجامحة، الجوع والشغف ذاته” كما كانت الامور منذ ان تولى منصبه عام 2013.

وقال وولف “كل عام نعود الى نقطة الصفر ونبدأ تركيزنا الكامل ونحدد الاهداف الصائبة. قد يبدو الامر سهلا لكنه في غاية الصعوبة ولهذا السبب لا يوجد فريق يملك في جعبته سبعة القاب تواليا”.

وتابع “امور كثيرة قد تحصل وامر طبيعي ان تعتاد على تحقيق النجاحات وبالتالي قد يشهد اي فريق بعض التراخي، لكني لم اره في هذا الفريق على الاطلاق”.

واعتبر بان هاميلتون وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل وصيفا في بطولة العالم يملكان دائما تحديات جديدة تجعلهما مستعدين دائما لمواجهتها.

وكشف فريق مرسيدس للفورمولا واحد النقاب عن سيارته الجديدة “دبليو12” الّتي ستكون “السلاح الابرز” بين يديّ هاملتون في سعيه للقب ثامن قياسي في البطولة العالمية وفك ارتباطه مع الاسطورة شوماخر.

وللعام الثاني على التوالي صممت الحظيرة البريطانية سيارة تحمل اللون الاسود، تعبيرا عن تضامنها مع الحملة ضد العنصرية واحتراما لمشاعر هاميلتون صاحب البشرة السمراء الذي يولي هذه القضية اهتماما كبيرا.

اما اللون الفضي الشهير للـ”أسهم الفضيّة”، فقد طغى فقط على القسم الخلفي للسيارة.

يذكر ان بطولة العالم لفورمولا واحد ستنطلق في سباق جائزة البحرين الكبرى في 28 اذار/مارس الحالي علما بأن البحرين تستضيف ايضا التجارب الرسمية قبل انطلاق بطولة العالم في الفترة من 12 الى 14 اذار/مارس الحالي.

– (أ ف ب)