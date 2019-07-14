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هاميلتون يفوز بسباق بريطانيا للفورمولا1 وينفرد بالرقم القياسي

منذ 3 ساعات

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سيلفرستون (المملكة المتحدة) – حقق حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس فوزه السادس على ارضه وبين جماهيره وانفرد بالرقم القياسي، باحتلاله الاحد المركز الاول في جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا 1 موسعا الفارق في صدارة ترتيب السائقين.

واكمل الفنلندي فالتيري بوتاس هيمنة فريق مرسيدس بوصوله ثانيا، امام سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، فيما حل الفرنسي بيار غاسلي (ريد بول) رابعا.

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