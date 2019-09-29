هاميلتون يفوز في سباق روسيا للفورمولا1

سوتشي (روسيا) – فاز بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون الأحد بجائزة روسيا الكبرى، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا1، في سباق حقق خلاله، مع زميله الفنلندي فالتيري بوتاس، ثنائية المركزين الأولين لفريقهما مرسيدس.

وكسرت السيارتان الفضيتان في سباق الأحد على حلبة مدينة سوتشي، هيمنة فيراري على السباقات الثلاثة الأخيرة ونهاية الأسبوع الحالي، مع اكتفاء شارل لوكلير بإنهاء السباق ثالثا على رغم انطلاقه من المركز الأول، بينما اضطر زميله الألماني سيباستيان فيتل للانسحاب بسبب مشكلة في المحرك. – (أ ف ب)