هاميلتون يقتنص الفوز من فيرشتابن في سباق المجر للفورمولا1

بودابست – اقتنص بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون الفوز من سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتان، بفضل استراتيجية ناجحة لفريقه مرسيدس في سباق جائزة المجر الكبرى، المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة هنغارورينغ الاحد.

وهو الفوز الثامن هذا العام للسائق البريطاني والـ 81 في مسيرته، معززا بفضله صدارته لترتيب البطولة.

وتقدم بطل العالم خمس مرات على فيرشتابن المنطلق من الصدارة، فيما حل سائق فيراري الالماني سيباستيان فيتل رابعا امام زميله شارل لوكلير من موناكو. – (أ ف ب)