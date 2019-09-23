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هاميلتون ينطلق مسرعاً ويحطم هاتف خاص لمشجع

منذ ساعتين

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مدن – نشرت صفحة ​بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا1​ الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف ومضحك لبطل العالم البريطاني، سائق ​فريق مرسيدس الالماني​، ​لويس هاميلتون​ اثناء تنقله عبر الـ”scouter”.

حيث اصطدم بسبب استعجاله بيد احد المشجعين اثناء التقاطه الصور ما ادى الى وقوع هاتفه وتحطمه وسرعان ما عاد هاميلتون ووقع على الهاتف وتعهد باصلاحه للمشجع خلال فعاليات سباق جائزة ​سنغافورة​ الكبرى. – (وكالات) 

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