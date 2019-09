هاميلتون ينطلق مسرعاً ويحطم هاتف خاص لمشجع

مدن – نشرت صفحة ​بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا1​ الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف ومضحك لبطل العالم البريطاني، سائق ​فريق مرسيدس الالماني​، ​لويس هاميلتون​ اثناء تنقله عبر الـ”scouter”.

"Did I ever tell you about the time @LewisHamilton knocked my phone out of my hand?"

"*That* Lewis Hamilton?"

"Yes"

"No -prove it" 🤔

"OK" 👀#F1 #SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/WT9JlTTVsA

— Formula 1 (@F1) September 23, 2019