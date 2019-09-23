هاميلتون ينطلق مسرعاً ويحطم هاتف خاص لمشجع

مدن – نشرت صفحة ​بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا1​ الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف ومضحك لبطل العالم البريطاني، سائق ​فريق مرسيدس الالماني​، ​لويس هاميلتون​ اثناء تنقله عبر الـ”scouter”.

"Did I ever tell you about the time @LewisHamilton knocked my phone out of my hand?" "*That* Lewis Hamilton?" "Yes" "No -prove it" 🤔 "OK" 👀#F1 #SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/WT9JlTTVsA — Formula 1 (@F1) September 23, 2019

حيث اصطدم بسبب استعجاله بيد احد المشجعين اثناء التقاطه الصور ما ادى الى وقوع هاتفه وتحطمه وسرعان ما عاد هاميلتون ووقع على الهاتف وتعهد باصلاحه للمشجع خلال فعاليات سباق جائزة ​سنغافورة​ الكبرى. – (وكالات)