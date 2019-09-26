هاميلتون يُحذر من انتفاضة فيراري في سباق جائزة روسيا الكبرى

سوتشي (روسيا) – يشوب الحذر بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون وفريقه مرسيدس عندما يخوضان سباق جائزة روسيا الكبرى، الجولة 16 من بطولة العالم للفورولا واحد المقررة على حلبة سوتشي الاحد، بعد سلسلة سلبية من 3 هزائم متتالية أمام فيراري، هي الأولى للفريق الالماني منذ بداية حقبة المحركات الهجينة عام 2014.

رغم ذلك يملك بطل العالم 5 مرات جميع المقومات لكي يكون متفائلا، فإلى جانب هيمنة مطلقة لمرسيدس على الحلبة الروسية منذ انضمامها الى روزنامة الفئة الاولى عام 2014، فرض هاميلتون نفسه في سوتشي 3 مرات مع فريقه الحالي أعوام 2014 و2015 و2018، فيما فاز زميله الحالي الفنلندي فالتيري بوتاس باللقب عام 2017 وزميله السابق الالماني نيكو روزبرغ عام 2016.

لكن كل هذه الارقام لا ترعب فريق فيراري العائد بقوة إلى الصدارة، بعدما حقق 3 انتصارات متتالية في كل من بلجيكا وإيطاليا وسنغافورة، في إنجاز هو الأول للحظيرة الإيطالية منذ عام 2008 مع السائقين السابقين كيمي رايكونن والبرازيلي فيليبي ماسا، حين فاز الاول في ماليزيا وإسبانيا والثاني في البحرين وتركيا.

🏁 Mika Hakkinen has made his prediction for the #RussianGP and sent a warning to Lewis Hamilton and Mercedes #F1 https://t.co/2GClsHa1LJ pic.twitter.com/HstUNJjpCu — Express Sport (@DExpress_Sport) September 26, 2019

وما كان ينظر إليه هاميلتون على أنه “نزهة” للفوز بلقب السائقين للمرة الثالثة تواليا والسادسة في مسيرته، يبدو الآن رحلة محفوفة بالمخاطر، حيث اعترف البريطاني قائلا: “السباقات المقبلة ستكون صعبة، في حال شعر أحدهم بالراحة فعلينا التحدث بالأمر لأنه يجب علينا جميعا أن نشعر بالألم في فريقنا، أنا واقعي وأرى الحالة التي نمر بها، لقد نجحت فيراري في جلب تحديثات للسيارة منحتها دفعة هائلة وما يساوي 20 أو 30 نقطة في السباق”.

وأضاف: “من الواضح، أن سيارتهم (فيراري) باتت فعالة على جميع الحلبات الآن، لذا سيكون من الصعب التغلب عليهم، خصوصا أنهم سريعون جدا في المقاطع المستقيمة الطويلة. في الوقت الحالي، يقدمون أداء أفضل منا لذا يتوجب علينا اللحاق بهم، العمل بجهد والتقدم للأمام”.

ويتصدر هاميلتون ترتيب السائقين برصيد 296 نقطة بعد 15 جولة، متقدما بفارق 65 نقطة عن زميله بوتاس و96 عن الثالث لوكلير وسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن (يتساويان برصيد 200 نقطة لكل منهما)، ويدرك البريطاني أن الخطر المحدق به لا يقتصر فقط على فريق فيراري، بل يمكن أن يأتي من داخل فريقه وتحديدا من زميله بوتاس الذي سيكون منافسا قويا في حال سمح له الفريق بذلك.

وتعتبر “حلبة سوتشي” من الحلبات المفضلة عند بوتاس فهو أحرز اللقب عام 2017، وكان يتصدر سباق الموسم الماضي عندما طلب منه فريق “الأسهم الفضية” إفساح المجال أمام زميله هاميلتون لتجاوزه وبالتالي الفوز بالسباق، في خطوة لاقت انتقادات كثيرة من متتبعي الفئة الاولى، الذين نادوا بغياب الروح الرياضية. (أ ف ب)