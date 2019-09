هاميلتون يُحذر من انتفاضة فيراري في سباق جائزة روسيا الكبرى

سوتشي (روسيا) – يشوب الحذر بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون وفريقه مرسيدس عندما يخوضان سباق جائزة روسيا الكبرى، الجولة 16 من بطولة العالم للفورولا واحد المقررة على حلبة سوتشي الاحد، بعد سلسلة سلبية من 3 هزائم متتالية أمام فيراري، هي الأولى للفريق الالماني منذ بداية حقبة المحركات الهجينة عام 2014.

رغم ذلك يملك بطل العالم 5 مرات جميع المقومات لكي يكون متفائلا، فإلى جانب هيمنة مطلقة لمرسيدس على الحلبة الروسية منذ انضمامها الى روزنامة الفئة الاولى عام 2014، فرض هاميلتون نفسه في سوتشي 3 مرات مع فريقه الحالي أعوام 2014 و2015 و2018، فيما فاز زميله الحالي الفنلندي فالتيري بوتاس باللقب عام 2017 وزميله السابق الالماني نيكو روزبرغ عام 2016.

لكن كل هذه الارقام لا ترعب فريق فيراري العائد بقوة إلى الصدارة، بعدما حقق 3 انتصارات متتالية في كل من بلجيكا وإيطاليا وسنغافورة، في إنجاز هو الأول للحظيرة الإيطالية منذ عام 2008 مع السائقين السابقين كيمي رايكونن والبرازيلي فيليبي ماسا، حين فاز الاول في ماليزيا وإسبانيا والثاني في البحرين وتركيا.

