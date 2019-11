هاميلتون يُسابق كتاب الارقام القياسية بعد اللقب السادس

ساو باولو – يبحث بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون وفريقه مرسيدس عن دافع حقيقي خلال جائزة البرازيل الكبرى لاكمال سلسلة انتصاراتهما على حلبه “إنترلاغوس” البرازيلية التي تستضيف المرحلة العشرين من بطولة العالم للفورمولا واحد الاحد، بعد انجازهما التاريخي بالفوز بثنائية لقبي الصانعين والسائقين للمرة السادسة تواليا.

ويسابق هاميلتون الفائز بسباق البرازيل مرتين (2016 و2018) كتاب الارقام القياسية في سعيه لتحطيم الارقام القياسية لاسطورة رياضة السيارات الالماني ميكايل شوماخر وألقابه العالمية السبعة وانتصاراته الـ 91، حيث يتأخر البريطاني بفارق لقب وحيد ومع 83 انتصارا في مسيرته حتى الآن.

ويتعين على فريق “الاسهم الفضية” أن يحافظ على تركيزه بعد أسبوعين من احراز هاميلتون لقبه السادس مع نهاية جائزة الولايات المتحدة الكبرى على حلبة أوستن في ولاية تكساس، بحلوله ثانيا خلف زميله الفنلندي فالتيري بوتاس، وقبل مرحلتين من انتهاء المنافسات بداية في ساو باولو وأخيرا في أبوظبي في الأوّل من كانون الاول/ديسمبر.

Director of Digi Engineering @MercedesAMGF1 Geoff Willis explains how visual analytics, machine learning, simulation and a no blame culture of risk taking creates the best performing F1 team in history (oh, and @LewisHamilton) #BigDataLDN @TIBCO pic.twitter.com/wgIKfv4CSD

— Katherine Firth 🤸🏼‍♂️ (@KatherineFirth2) November 14, 2019