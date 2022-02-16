هام لحاملي التأمين الصحي الحكومي حول العلاج في المستشفيات الخاصة

عماد العجلوني- أوضح رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري آلية التعامل مع المرضى أصحاب بطاقات التأمين الصحي الحكومي الراغبين بالعلاج في طوارئ المستشفيات الخاصة.

وقال الحموري في تصريح خاص لـ”الغد” بأن المريض الذي يحمل التأمين الصحي الحكومي يحق له مراجعة أقسام الطوارئ في المستشفيات الخاصة وتلقي العلاج المناسب داخل القسم فقط.

وأكد أن أي حالة راجعت الطوارئ وكانت بحاجة ماسة للإدخال إلى الأقسام الداخلية للمستشفى وجب على المريض أخذ موافقة من قبل لجنة مختصة من قبل وزارة الصحة تقوم على دراسة الحالة المرضية بشكل دقيق.

وأضاف أن الموظف الحكومي إذا دخل إلى أحد الأقسام دون أخذ موافقة من قبل اللجنة سيترتب عليه دفع الفاتورة العلاجية .

من جانبه أوضح مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور نايل العدوان أن هذه الخطوة جاءت للسماح لهؤلاء الأشخاص بمراجعة طوارئ المستشفيات الخاصة فيما يتحمل صندوق التأمين الصحي 20% أو 80% من كلفة العلاج.

وأضاف العدوان أن هناك 3 أنواع من التأمين الصحي المدني (درجة أولى وثانية وثالثة) إذ بإمكان الشخص حامل التأمين من الدرجة الأولى مراجعة المستشفيات الخاصة ويتحمل 20% من كلفة العلاج وفي حال تم تحويله من مستشفى حكومي إلى خاص قبل العلاج لعدم توفر أسرة أو الاختصاص فإن صندوق التأمين الصحي يتحمل الكلفة المالية كاملة 100%.