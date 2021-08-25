هام لطلبة شهادات التوجيهي التركية

عمان -الغد – أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء استقبال طلبات معادلة الشهادات التركية (التوجيهي).

واشارت الوزارة في بيان لها اليوم الاربعاء، إلى أنها ستقوم بمعادلة هذه الشهادات وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت التحاقهم في تلك المدارس في حال تحقيق الشروط اللازمة المطلوبة للمعادلة.

وأكدت الوزارة أنه في حال ارتأت لجنة المعادلة ضرورة التأكد من صحة بعض الوثائق التي يقدمها الطالب للمعادلة؛ فسيتم منحه قيد معادلة لحين التأكد من صحة تلك المعلومات.