آخر الأخبارالغد الاردني

هام لطلبة شهادات التوجيهي التركية

منذ 3 ساعات
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان -الغد – أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء استقبال طلبات معادلة الشهادات التركية (التوجيهي).
واشارت الوزارة في بيان لها اليوم الاربعاء، إلى أنها ستقوم بمعادلة هذه الشهادات وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت التحاقهم في تلك المدارس في حال تحقيق الشروط اللازمة المطلوبة للمعادلة.
وأكدت الوزارة أنه في حال ارتأت لجنة المعادلة ضرورة التأكد من صحة بعض الوثائق التي يقدمها الطالب للمعادلة؛ فسيتم منحه قيد معادلة لحين التأكد من صحة تلك المعلومات.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock