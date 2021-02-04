هام من التعليم العالي للطلبة الناجحين في الدورة التكميلية

عمان – الغد – أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية للعام 2020 / 2021 ستبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم الاثنين الموافق 8 / 2 / 2021 وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الخميس الموافق 11 / 2 / 2021 ، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة ww.admhec.gov.jo ، حيث يقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65% فما فوق) بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف الطالب الخلوي تحتوي على رمز المستخدم (UserID) والرمز السري (Password) الضروريان للدخول إلى برمجية تقديم طلب الالتحاق، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق خدمة إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ونذكر من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة (حسب القائمة المعلنة على موقع الوحدة)، الحساب البنكي الشخصي على الانترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على قنوات الدفع المعتمدة، وآلية شراء طلب الالتحاق الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد ).

وترغب الوحدة بتوجيه الطلبة الأعزاء للآتي:

1. ضرورة الدخول إلى الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط الآتي:www.admhec.gov.jo ، بهدف الاطلاع على أقسامه وصفحاته مثل: البيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية الرسمية، ووضع هذه التخصصات من حيث كونها راكدة أو مشبعة أو مطلوبة، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، ومعدلات القبول التنافسي المعلن عنها في الفصل الدراسي الأول الماضي (تؤكد الوحدة على ضرورة الإطلاع على هذه المعدلات قبل شراء طلب الالتحاق) ،والسياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية، وآلية شراء طلب الالتحاق، ودليل تقديم طلب الالتحاق، ونصائح وإرشادات للطلبة المتقدمين إضافةً إلى الأسئلة الأكثر تكراراً، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.

2. يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق والقيام بالتعديل.

3. إن عملية تقديم طلبات الالتحاق محصورة فقط بكل من: الطلبة الأردنيين الناجحين في امتحان شهادة الثانوية العامة الأردنية/ الدورة التكميلية للعام 2020 / 2021 وبمعدل (65%) فما فوق، إضافةً إلى الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية من داخل أو خارج الأردن (بريطانية، أمريكية، بكالوريا،… إلخ)، والذين صدرت لهم شهادات معادلة (لأول مرة) من وزارة التربية والتعليم الأردنية بتاريخ 6 / 10 / 2020 وما بعد (وذلك حسب قرار مجلس التعليم العالي)، وعليهم تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة أعلاه ثم عليهم تحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.

4. التأكيد على أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد هي عملية إلكترونية بشكل كامل، حيث تؤكد الوحدة أنه ونظراً لآلية الربط الإلكتروني بين طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية، والبوابة الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية فإنه يمكن لجميع الطلبة الذين لم يقوموا بإستصدار هوية أحوال مدنية الدخول إلى برمجية تقديم الطلب وذلك باستخدام الرقم الوطني للطالب ورقم ومكان القيد المدني فقط والمثبتة في دفتر عائلة رب أسرة الطالب.

5. تؤكد الوحدة على أن جميع طلبات الالتحاق سـتعامل بعدالة وشفافية مطلقة، وبالطريقة ذاتها، فليس هناك أفضلية لطلب الالتحاق المقدم في اليوم الأول عن الطلب المقدم في اليوم الأخير، وبذلك ننصح الطلبة بضرورة التروي في اختيار التخصص، وعدم التسرع في تقديم طلب الالتحاق.