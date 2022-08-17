هام من “الضمان” للمنشآت الصغيرة

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن إتاحة المجال لجميع المنشآت التي تشغّل (10) عمّال فأقل من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للاستفادة من برنامج (استدامة ++) الذي يساهم في دعم أجور واشتراكات العاملين الأردنيين وغير الأردنيين، والذي أطلقته المؤسسة نهاية حزيران الماضي بتمويل من مملكتي هولندا والنرويج وبرعاية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وفيما يتعلق بالعاملين لحسابهم الخاص في المهن والحرف، فقد أوضحت المؤسسة بأنها أتاحت المجال لحاملي تصريح العمل الحر والعمل المرن الاستفادة من هذا البرنامج، إضافةً إلى الأدلاّء السياحيين وسائقي التكسي الأصفرمع إتاحة المجال أمامهم لاستصدار بطاقة المعلومات الخاصة بالسائق من خلال الخدمات الالكترونية للمؤسسة بدون ترتيب أيّة رسوم.

وأشارت المؤسسة أنه يشترط لشمول المنشآت في البرنامج أن تكون مشمولة بأحكام القانون بتاريخ 1/6/2021 أو أي تاريخ يليه وأن يكون لديها (10) عمال فأقل بذلك التاريخ أو أي تاريخ يليه في حال كان شمول المنشأة بعد هذا التاريخ وأن تكون ضمن الفئات المشمولة في البرنامج، ويشترط لاستفادة المؤمن عليه من البرنامج أن لا يزيد أجره الخاضع للإقتطاع على (500) دينار، وأن لا يكون مشمولاً في المنشأة المستفيدة قبل تاريخ 1/6/2022 وكذلك أن لا يكون قد استفاد مسبقاً من برنامج استدامة أو أي برنامج منبثق عنه، أو برنامج حافز، أو البرنامج الوطني للتشغيل.

وبينت المؤسسة أنه يتاح للمنشات تسجيل (10) عمال كحدٍ أعلى للإستفادة من هذا البرنامج باستثناء الحيازات الزراعية فيجوز لها تسجيل جميع العاملين لديها مهما بلغ عددهم شريطة شمول العاملين لديها بشكل كلي باحكام القانون أي بجميع التأمينات المطبقة بالمؤسسة .

كما ويستفيد العامل لحسابه الخاص في المهن والحرف من البرنامج بشرط أن لا يزيد الأجر المشمول الخاضع للاقتطاع على (500) دينار وأن لا تقل شريحة الشمول بتأمين الشيخوخة عن (50%) وأن يكون مُسدداً للإشتراكات المُترتبة عليه، وأن يكون ضمن الفئات المحددة في البرنامج .

وأشارت المؤسسة أنه بموجب هذا البرنامج الذي يستمر على مدار (18) شهراً فسيتم دعم الأجور بحيث يصرف للمستفيدين من البرنامج العاملين في المنشآت حافز شمول شهري بواقع (100) دينار لمدة ثلاثة أشهر، تصرف في الشهر الثالث والعاشر والخامس عشر ، وبحيث يقسم دعم الأجور بالمنشآت مناصفة بين صاحب العمل والعامل بواقع (50) ديناراً لكل منهما، بحيث يقوم صاحب العمل بتسليم العامل أجره مخصوماً منه (50) ديناراً في الأشهر التي يصرف بها الحافز، وتقوم المؤسسة بتحويل مبلغ (100) دينار مباشرة لحساب المؤمن عليه البنكي، أما بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص فيصرف لهم حافز شمول شهري بواقع (100) دينار لمدة ثلاثة أشهر تصرف في الشهر الأول والعاشر والخامس عشر ويتم تحويلها لحساباتهم البنكية مباشرة .

وأضافت المؤسسة بأن الدعم الآخر المقدم من البرنامج يتمثل بالمساهمة في دعم اشتراكات الضمان للمنشآت بنسبة (50%) منها للأشهر التسعة الأولى وبسقف (30) ديناراً شهرياً، وبنسبة (25%) منها للأشهر التسعة اللاحقة وبسقف (15) ديناراً شهرياً، بحيث يوزع الدعم بين العامل والمنشأة كلٌ حسب نسبته من الاشتراكات المستحقة، أما بالنسبة لدعم الاشتراكات للعاملين لحسابهم الخاص فسوف يساهم البرنامج في دعم اشتراكات الضمان لهم بنسبة (75%) من شريحة اشتراكات الشيخوخة المختارة من المؤمن عليه عند شموله وذلك للأشهر الستة الأولى من البرنامج وبسقف (45) ديناراً ، وبنسبة (50%) منها للأشهر الستة التالية وبسقف (15) ديناراً شهرياً، وبنسبة (25%) منها للأشهر الستة الأخيرة وبسقف (15) ديناراً شهرياً.

وأوضحت المؤسسة أن الدعم المقدم للمؤمن عليه سيبقى مستمراً في حال انتقاله للعمل من منشأة مستفيدة من البرنامج إلى منشاة أخرى مستفيدة منه، ويتم التسجيل للإستفادة من البرنامج في الأشهر الأربعة الأولى لإطلاقه وبحيث تعطى الأولوية للمتقدمين أولاً .

وعن آلية الاستفادة من برنامج (استدامة ++ ) للمنشآت والعاملين لحسابهم الخاص الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة، فقد بينت المؤسسة أنه بإمكان ضابط إرتباط المنشأة أو العامل لحسابه الخاص الدخول على حساب المنشأة أو حسابه الشخصي على الخدمات الإلكترونية للمؤسسة واختيار خدمة “برنامج استدامة ++”.