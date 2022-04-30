هاندا آرتشيل تعيش قصة حب جديدة مع ممثل شهير ! وهذا ما قالته عن كرم بورسين

بعد أكثر من شهر على انفصالها عن حبيبها السابق، الممثل التركي كرم بورسين، بعد علاقة دامت لمدة سنة، أكدت الممثلة التركية هاندا أرتشيل ان علاقتها بالممثل التركي كاهان يلدريم ليست مجرد شائعات، بل يعيشان قصة حب.

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هذا وكانت هاندا شوهدت عدة مرات بصحبة حبيبها الجديد يلدريم، وعندما سألها الصحافيون اذا حافظت على علاقة صداقة بينها وبين كرم بورسين، اكدت من خلال إجابتها انها طوت تماماً صفحة بورسين، حيث قالت: “إنه سؤال لا داعي له، هل ممكن ألّا نتكلم عن هذه الاشياء التي لا داعي لها”. (وكالات)