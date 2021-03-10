“هانيويل” تتعاون مع “المواساة للخدمات الطبية في السعودية



الرياض- أعلنت هانيويل، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: HON)، عن فوزها بعقدٍ لنشر أنظمة متكاملة لإدارة المباني في جميع المستشفيات التابعة لشركة المواساة للخدمات الطبية في المملكة العربية السعودية، بما يدعم جهود المملكة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين استخدام الطاقة وصيانة المباني في المستشفيات الستة التابعة للشركة في المملكة.

ويهدف هذا التعاون إلى دعم التحول الرقمي في المستشفيات من خلال نشر أحدث الحلول المتطورة، ومنها نظام “هانيويل فورج” لإدارة الأداء المؤسسي الذي يضمن أفضل مستويات إدارة الأصول ويشمل:

حل “هانيويل فورج” لتحسين كفاءة الطاقة، والذي يعمل بشكل مستقل ومتواصل على تحسين نقاط الضبط والتحكم الداخلية للمباني على امتداد مئات الأصول المتكاملة، ما يضمن إجراء تقييم مستمر لظروف المناخ ومستويات الإشغال والرسوم والتوقيت وبيانات أخرى، بالإضافة إلى إجراء تعديلات كل 15 دقيقة لتحسين أداء نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للمباني لتحقيق أعلى مستويات كفاءة الطاقة، دون التأثير على راحة المستخدمين. كما يُساعد هذا الحل على تعزيز نسبة مستويات الراحة وتقليل تكلفة المرافق بأرقام مزدوجة، فضلاً عن توفير لوحات تحكم سهلة الاستخدام، ووضوحٍ شامل في جميع المباني والمنشآت الستة التابعة لشركة المواساة للخدمات الطبية في مختلف أنحاء المملكة.