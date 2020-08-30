“هانيويل” ترسل 25 ألف كمامة إلى لبنان ضمن جهود الإغاثة

دبي- أعلنت شركة “هانيويل”، عن تبرعها بـ25 ألف كمامة طبية من نوع FFP2، إلى المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، وذلك لدعم جهود الإغاثية الدولية في أعقاب انفجار مرفأ بيروت مطلع الشهر الحالي.

وستوفر الكمامة التي من المتوقع أن تقوم الشركة بإرسالها إلى العاصمة اللبنانية هذا الأسبوع، الدعم والوقاية لجميع العاملين في خط الدفاع الأول لدى المركز الطبي في الجامعة الأميركية، الذين يقومون على معالجة المصابين في الانفجار ووسط جائحة انتشار فيروس كورونا.

وقال ميروسلاف كافيدسيف، نائب الرئيس والمدير العام لشركة “هانيويل لحلول السلامة والإنتاجية” لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وتركيا وأفريقيا: “نلتزم بوصفنا المورد العالمي الرائد لأدوات الحماية الشخصية بأن نقدم الدعم لخطوط الدفاع الأولى العاملين في قطاع الرعاية الصحية بالأدوات كافة التي يحتاجون إليها وبما يوفر لهم السلامة أثناء أدائهم لمهامهم الوطنية”.

ومن جانبه، قال وليد قاطرجي نائب الرئيس المشارك لشؤون التطوير في المركز الطبي بالجامعة الأميركية في بيروت: “يعمل أطباؤنا وممرضونا وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية، بإخلاص وتفان لعلاج المصابين جراء الانفجار على الرغم من الضغوطات التي يواجهونها من تداعيات فيروس كورونا، ونتوجه بالشكر الكبير لشركة هانيويل على تبرعها الكريم بهذه المعدات الحيوية التي ستساعد على حماية فرقنا أثناء عملهم على توفير الرعاية القصوى للمرضى والمصابين”.

وتساعد حلول السلامة الذكية ومعدات الحماية الشخصية التي تصنعها “هانيويل”، مختلف المؤسسات والشركات، على الحفاظ على سلامة وصحة عمالها أثناء العمل؛ حيث تشمل هذه المنتجات أجهزة الكشف عن الغازات الخطرة وحلول برامج الأمان ومعدات الحماية الشخصية مثل القفازات والنظارات الواقية والكمامات الطبية وبدلات السلامة والقبعات والأحذية الصلبة.

وتؤكد شركة “هانيويل” التزامها بالمسؤولية الاجتماعية لديها تجاه الشركات والمجتمع من خلال حلول Honeywell Hometown؛ برنامج المواطنة العالمي الفريد من نوعه الخاص بالشركات الذي يركز على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والشمول والتنوع والإغاثة الإنسانية لتقديم نتائج مهمة وذات مغزى في المجتمعات حول العالم.