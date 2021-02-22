“هانيويل” و”ستراتا” تسلمان مستشفى “كليفلاند كلينك أبوظبي”



أبوظبي- أعلنت شركتا “هانيويل”، و”ستراتا” للتصنيع المملوكة بالكامل لمبادلة للاستثمار، عن توسيع نطاق دعمهما لمساعدة مقدمي الرعاية الصحية والكوادر الطبية وخدمات الطوارئ في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال توقيع عقد مع مستشفى “كليفلاند كلينك أبوظبي” لتوفير كمامات جديدة.

في إطار الاستجابة للتصدي لجائحة فيروس “كورونا” العالمي، تم إنشاء خط الإنتاج في العين لتصنيع كمامات عالية الجودة المعتمدة لتلبية معايير N95 وFFP2 في العام الماضي، حيث تتوفر الكمامات للشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ويمكن أيضا شراؤها على منصة “نون”. ويمكن لكمامات شركة هانيويل المعتمدة تصفية 95 % من الجزيئات الصلبة والسائلة الكبيرة والصغيرة؛ إذ إن الكمامات غير المعتمدة وفقا لمعيار N95 لا توفر هذا المستوى من الحماية ضد استنشاق الجسيمات الصغيرة المحمولة في الهواء. وتصمم الكمامات بطريقة توفر الراحة والحماية المثلى، ويتكيف التصميم المبتكر مع مجموعة متنوعة من أشكال الوجه ما يسمح بملاءمة مريحة. كما يوفر الحجم الداخلي الكبير مزيدا من الراحة للمستخدمين.

ولعبت مبادلة دورا حيويا في دعم قطاع الرعاية الصحية لضمان سلامة ورفاهية المجتمعات الإماراتية؛ حيث عملت على تعزيز الاتفاقية الأولية بين الشركتين للاستفادة من أحدث التقنيات والآلات في منشأة ستراتا في العين لتصنيع الكمامات. ويعد المصنع قادرا على إنتاج أكثر من 90 ألف كمامة يوميا؛ حيث تم الاحتفال بإنتاج أول مليون كمامة في شهر تموز (يوليو) 2020.