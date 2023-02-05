هاني شاهين يتراجع عن تصريحه: باكل وبشرب أحسن ما يكون

تعرّض الفنان السوري هاني شاهين إلى الانتقاد من قبل بعض الفنانين السوريين إزاء تصريحاته الأخيرة بشأن أوضاعه المالية الصعبة، وأزماته الصحية الشديدة، رغم تلقيه الكثير من رسائل الدعم والمؤازرة من محبيه.

وخرج هاني شاهين بفيديو نشرته نقابة الفنانين في سوريا عبر صفحتها الرسمية في موقع ”فيسبوك“، يوضح من خلاله الجدل الذي حصل بعد لقائه في برنامج ”إنسان“ مع الإعلامي عطية عوض، مؤكدًا أن النقابة لا علاقة لها بوضعه، ومتراجعًا عن حديثه بشأن سوء وضعه المادي.

وأشار الفنان إلى أنه لم يلم نقابة الفنانين السوريين في لقائه، بل لام المخرجين والمنتجين والشركات الذي أهملوا تواجده بعدما أمضى 62 عامًا في مهنة التمثيل.

وأشاد شاهين، الذي جسد دور ”نوري“ في مسلسل باب الحارة بأجزائه الأولى، بعمل النقابة وأعرب عن احترامه لها ولقوانينها، قائلًا: ”طبعاً النقابة ما قصرت بحقي عندها تأمين صحي عطول منعمل عمليات عن طريقها، والي بقول إني حكيت عن النقابة كلمة يجي يقلعلي عيني“.

وأوضح أنه تلقى العديد من الرسائل الداعمة من كافة أنحاء العالم، حيث هاجموا الشركات والمخرجين لإهمالهم له.

كما لفت الفنان إلى أنه ليس بحاجة للمساعدات بعد بيع سيارته الخاصة، مشددًا على استعداده للعمل دون أجر، وأضاف قائلًا: ”أنا بعت سيارتي، أنا باكل وبشرب من أحسن ما يكون، ما بحاجة لمساعدات حدا.. شكرًا إلكم“.

وتأتي تصريحات شاهين بعد تلقيه العديد من الاتصالات من قبل منتجين ومخرجين سوريين لضمه إلى أعمالهم، حيث كشف الإعلامي عوض عطية الذي استضاف شاهين في برنامجه ”إنسان“ عن تلقيه عشرات الاتصالات من شخصيات معروفة وسوريين قدموا يد العون للممثل السوري.

وكتب عطية تدوينة على فيسبوك: ”أقسم بالله ماني عرفان شو قول بعد أقل من ساعة على عرض حلقة الفنان هاني شاهين ببرنامج إنسان، عشرات الاتصالات من فنانين ومخرجين ورجال أعمال وأطباء وحتى ناس بسيطة حابين بيقدموا أي شي للفنان القدير، والخبر الأحلى أنو رح نشوف الفنان هاني شاهين بأكتر من عمل خلال شهر رمضان، والله العظيم نحنا شعب طيّب ومالنا غير بعض“. -وكالات