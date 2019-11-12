هايوارد يغيب 6 اسابيع.. وكوري يأمل بالعودة في “مطلع الربيع”

لوس انجليس – خضع جناح بوسطن سلتيكس غوردون هايوارد لعملية جراحية في يده اليسرى وسيغيب عن الملاعب لفترة 6 اسابيع، في حين اعرب نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري عن أمله في العودة الى الملاعب قبل نهاية الموسم الحالي.

وخضع هايوارد لعملية جراحية في احد اصابع اليد خلال اصطدامه بلاعب ارتكاز سان انتونيو سبيرز لاماركوس الدرديج، خلال فوز فريقه 135-115 السبت الماضي.

وسيغيب هايوارد بالتالي عن 19 مباراة لفريقه ويأمل بالعودة لخوض مباراة القمة في المجموعة الشرقية ضد تورونتو رابتورز حامل اللقب الموسم الماضي.

وعلق مدرب سلتيكس براد ستيفينس على غياب هايوارد، بالقول: “سنحاول ايجاد افضل صيغة للفريق في غيابه على امل ان يعود بعد ستة اسابيع”.

وكان هايوارد غاب عن صفوف فريقه طوال موسم 2017-2018 بعد تعرضه لكسر في قصبة الساق في مباراته الافتتاحية بعد اسابيع قليلة من انتقاله اليه قادما من يوتا جاز، حيث امضى 7 مواسم.

وحقق هايوارد (29 عاما) انطلاقة ممتازة في الموسم الحالي مع معدل مقداره 20.3 نقطة و7.9 متابعة و4.6 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة كما نجح بنسبة 44 في المئة في رمياته الثلاثية. (أ ف ب)