هآرتس: العثور على مقبرة جماعية للفلسطينيين على شاطئ قيسارية

أكدت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أمس الإثنين، ارتكاب جنود إسرائيليين مجازر جماعية بحق الفلسطينيين في قرية الطنطورة الواقعة شمال فلسطين المحتلة، إبّان النكبة عام 1948.

وكشفت الصحيفة في تقرير نشرته عن وجود مقبرة جماعية لفلسطينيين استشهدوا على شاطئ مدينة قيسارية، بسبب عمليات القتل الجماعي التي تعرض لها العرب بعد استسلام قرية الطنطورة، التي خاضت معركة مع الجنود الإسرائيليين، ليلة 22-23 مايو/أيار 1948، وفقاً لمؤرخين فلسطينيين.

وبحسب الصحيفة، فإن نحو 200 فلسطيني دفنوا بعد إعدامهم في مقابر جماعية تقع حالياً تحت ساحة انتظار سيارات شاطئ دور”.

جاء ذلك، نقلاً عن شهادات جنود إسرائيليين شاركوا في المجزرة، إذ من المقرر أن تعرض شهاداتهم خلال فيلم وثائقي أخرجه ألون شوارتز، بعنوان “الطنطورة”، سيعرض الأسبوع القادم على الإنترنت.

وأكدت هآرتس أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نقل شهادات جنود إسرائيليين شاركوا في المجزرة، وهي الأولى التي يتم فيها الحديث عن مقبرة جماعية ومكانها.

وأشارت إلى أن ما أثير حول ما حدث في قرية الطنطورة، بدأ قبل 22 عاماً عندما نشر طالب دراسات عليا إسرائيلي أطروحة ماجستير تضمنت شهادات حول الفظائع التي ارتكتبتها عصابات “الهاغانا” ضد أسرى الحرب العرب.

وأوضحت أن الرسالة التي أعدها الطالب “ثيودور كاتس” تم التراجع عنها بعدما رفع جنود سابقون من “الهاغانا” دعوى تشهير ضده.

واستدركت الصحيفة: “الآن، في سن التسعين وما فوق، اعترف عدد من الجنود السابقين من لواء الجيش الإسرائيلي، بأن مذبحة قد حدثت بالفعل في عام 1948 في قرية الطنطورة”، والتي من المقرر أن تعرض في فيلم “الطنطورة قريباً”.

وقالت: “يصف الجنود السابقون مشاهد مختلفة بطرق مختلفة، ولا يمكن تحديد عدد القرويين الفلسطينيين الذين قتلوا رميا بالرصاص، وتتراوح الأعداد الناتجة عن الشهادات من حفنة قُتلوا، إلى العشرات”.

وأضافت: “بحسب إحدى الشهادات التي أدلى بها أحد سكان زخرون يعقوب (مدينة في شمال فلسطين المحتلة) والذي ساعد في دفن الضحايا، فإن عدد القتلى تجاوز 200”.

وقال موشيه ديامنت، أحد الجنود السابقين، “قُتل القرويون برصاص متوحش باستخدام مدفع رشاش، في نهاية المعركة”.

وحول دعوى التشهير التي رُفعت ضد الطالب كاتس، قال ديامنت: “لقد كتموا الأمر، وقالوا يجب عدم الحديث عمّا جرى، فقد يتسبب في فضيحة كاملة”.

كما نقلت عن ميكا فيكون، وهو جندي سابق آخر، قوله: إن “ضابطا أصبح في السنوات اللاحقة رجلاً كبيراً في وزارة الدفاع، قتل بمسدسه عربيا تلو الآخر”.

من جهته، قال جندي سابق آخر، لم تسمه الصحيفة، “ليس من الجيد قول هذا، لقد وضعوهم في برميل وأطلقوا عليهم النار في البرميل، أتذكر الدم في البرميل”، مضيفاً: “ببساطة لم يتصرفوا مثل البشر في القرية”.

وعن الفيلم الوثائقي “الطنطورة”، الذي يتضمن هذه الشهادات السابقة، أشارت “هآرتس” إلى أنه سيعرض مرتين الأسبوع القادم، عبر الإنترنت في مهرجان “سوندانس فيلم” في ولاية يوتا الأمريكية.

ووصفت هآرتس الفيلم للمخرج ألون شوارتز بأنه “مشروع توثيق مثير للإعجاب”.

وتابعت: “على الرغم من أن شهادات الجنود في الفيلم تم الإدلاء بها في جمل مكسورة، في أجزاء من الاعترافات، فإن الصورة العامة واضحة: جنود في لواء الإسكندروني (الهاغانا) ذبحوا رجالا غير مسلحين بعد انتهاء المعركة”.

وتشير الشهادات والوثائق التي جمعها شوارتز لفيلمه إلى أنه بعد المذبحة تم دفن الضحايا في مقبرة جماعية، وهي الآن تحت “ساحة انتظار سيارات شاطئ دور”، بحسب هآرتس.

وقالت: “تم حفر القبر خصيصا لهذا الغرض، واستمر الدفن لأكثر من أسبوع”، فيما تمت الاستعانة بشهادة الطالب المذكور الذي قال في الفيلم”لقد اهتموا بإخفاء القبر الجماعي، بطريقة تجعل الأجيال القادمة تسير هناك دون أن تعرف ما الذي تخطو عليه”.

وأضافت الصحيفة: “لن يتم التحقيق في الأحداث المروعة التي وقعت في الطنطورة بالكامل، ولن تُعرف الحقيقة الكاملة”.

وتابعت: “تم تشريد ما يربو على 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1300 قرية ومدينة فلسطينية”.-(وكالات)