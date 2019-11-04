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هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي ينالان الحرية وفي عمّان الخميس

منذ ساعتين
الأسيران الأردنيان في سجون الاحتلال الاسرائيلي عبدالرحمن مرعي وهبة اللبدي - أرشيفية

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عمان- الغد- قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي  أن إسرائيل تعهدت الْيَوْمَ  بتسليم المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع.

وجاء الاتفاق الْيَوْمَ بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وقال الصفدي إنَ الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني إتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق اللبدي وَعَبَد الحمن مهما كلّف الأمر.

وعملت الخارجية وفق خطة متكاملة أقرها دولة وئيس الوزراء عمر الرزاز.

وأكد الصفدي أن الإجراءات بدأت لترتيب عودة اللبدي وعبدالرحمن إلى المملكة.

من جهته، قال أحمد مرعي شقيق الأسير عبد الرحمنمرعي لـ”الغد” إنّ شقيقه والأسيرة هبة اللبدي المحررين يعودان إلى عمّان الخميس.

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