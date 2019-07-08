هبوط أولى طائرات “فلاي جوردن” في طرابزون

عمان – هبطت أولى رحلات طيران فلاي جوردن في مدينة طرابزون التركية وفقا لما صرح به ابراهيم شاتي المدير العام لطيران فلاي جوردن.

وأكد شاتي أن هذه أولى الرحلات المباشرة لمدينة طرابزون التركية وقال بأن هذه الرحلات ضمن خطط الشركة بتسيير رحلتين أسبوعيا خلال فترة موسم الصيف إلى هذه المدينة والتي تعد من أجمل المدن على شاطئ البحر الأسود والتي تتميز بالفنادق والمنتجعات والمرافق والخدمات الفندقية والعائلية. مشيرا إلى أن الرحلة لاقت استحسان السياح الذين أبدوا فرحتهم الكبيرة بهذا التجربة الجديدة والممتعة.

وأكد شاتي أن المرحلة المقبلة ستشهد وجهات جديدة وملبية للمسافرين بأن يقضوا أجمل العطلات السیاحیة؛ حیث تم اختیار هذه المناطق لإعطاء الفرصة للجمیع للاستمتاع وأن الوجهات الجدیدة ستغیر الخریطة السیاحیة للأردنیین وستحمل المسافر الى حیث یرید بأقل الأسعار وأفضل الخدمات، وستقدم للجمیع فرصة الاستمتاع بالطبیعة وروح المغامرة .

وأشار إلى انه قريبا جدا ستكون الوجهة الجديدة لطيران فلاي جوردن هي سراييفو “البوسنة والهرسك” وختم شاتي، داعیا الجمیع لتجهیز أنفسهم للذهاب إلى هذه المدن العریقة مع طیران “فلاي جوردن”، قائلا “كن على ثقة بأن فلاي جوردن ستحملك إلى حیث ترید هذا الصیف”.