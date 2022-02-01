هبوط الدولار الأميركي عالميا

تراجع الدولار بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني، مبتعدا عن أعلى مستوى في 18 شهرا، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، يأتي هذا قبل صدور بيانات قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي توفر مؤشرا واضحا حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.5 بالمئة إلى مستوى 96.23 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 96.70 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.72 نقطة. (بترا)