هبوط عالمي في أسعار النفط

هبطت أسعار النفط أكثر من دولارين خلال التعاملات اليوم بعد أن جددت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف حيال ركود عالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.47 دولار إلى 92.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت في وقت سابق مستوى مرتفعا عند 95.95 دولار.

وتراجعت عقود الخام الأمريكي 2.60 دولار إلى 86.81 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 90.65 دولار.

وكانت عقود الخامين القياسيين كليهما قد هبطت حوالي ثلاثة في المائة في الجلسة السابقة، وفقا لـ”رويترز”.

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار فائدة الإقراض لإنعاش الطلب مع تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو وتقلص نشاط المصانع ومبيعات التجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات.

وقال ييب جون رونج، خبير الأسواق من مجموعة آي.جي، في رسالة “أسعار السلع في جميع المجالات تعرضت للضغط، إذ رسمت بيانات الصين الاقتصادية صورة للنمو أكثر تشاؤما مما كان متوقعا في السابق، مما أدى إلى تجدد المخاوف بشأن التوقعات على الطلب”. وكالات