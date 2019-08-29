هتافات كراهية ضد المثليين تتسبب بإيقاف مباراة مارسيليا ونيس

نيس (فرنسا) – توقفت مباراة مارسيليا ومضيفه نيس الاربعاء في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بسبب هتافات ورفع لافتات ضد المثليين على ملعب “أليانز ريفيرا”.

وأوقف الحكم كليمان توربان المباراة في الدقيقة 28 بعد عدة إعلانات من مذيع الملعب، قبل ان يستأنفها بعد نحو 10 دقائق ثم يفوز مرسيليا 2-1.

وبدءا من الدقيقة 17، بدأ المشجعون المتطرفون في الغناء: “لاعبو مرسيليا…”.

Nice vs Marseille Ligue 1 clash halted due to homophobic banner in stands https://t.co/36t9c26DYT pic.twitter.com/61R5eaheRo — Mirror Football (@MirrorFootball) August 29, 2019

وقال المذيع في الدقيقة 22: “نطالبكم بالتوقف عن اطلاق هذه العبارات المهينة، والا ستتوقف المباراة”، ثم تدخل في الدقيقة 25 ما دفع الحكم بالتحدث الى قائدي الفريقين البرازيلي دانتي وحارس مرسيليا ستيف مانداندا.

ودخل اللاعبون الى غرف الملابس على وقع هتافات “رابطة الدوري…”.

وسجل هدفي مارسيليا مهاجمه الجديد الارجنتيني داريو بينيديتو في الدقيقة (31) وديميتري باييت عند الدقيقة (73 من ركلة جزاء)، ولنيس ويلان سيبريان في الدقيقة (66 من ركلة جزاء). (أ ف ب)