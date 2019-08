هتافات كراهية ضد المثليين تتسبب بإيقاف مباراة مارسيليا ونيس

نيس (فرنسا) – توقفت مباراة مارسيليا ومضيفه نيس الاربعاء في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بسبب هتافات ورفع لافتات ضد المثليين على ملعب “أليانز ريفيرا”.

وأوقف الحكم كليمان توربان المباراة في الدقيقة 28 بعد عدة إعلانات من مذيع الملعب، قبل ان يستأنفها بعد نحو 10 دقائق ثم يفوز مرسيليا 2-1.

وبدءا من الدقيقة 17، بدأ المشجعون المتطرفون في الغناء: “لاعبو مرسيليا…”.

Nice vs Marseille Ligue 1 clash halted due to homophobic banner in stands https://t.co/36t9c26DYT pic.twitter.com/61R5eaheRo

— Mirror Football (@MirrorFootball) August 29, 2019