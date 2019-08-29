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هتافات كراهية ضد المثليين تتسبب بإيقاف مباراة مارسيليا ونيس

منذ ساعتين

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نيس (فرنسا) – توقفت مباراة مارسيليا ومضيفه نيس الاربعاء في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بسبب هتافات ورفع لافتات ضد المثليين على ملعب “أليانز ريفيرا”.

وأوقف الحكم كليمان توربان المباراة في الدقيقة 28 بعد عدة إعلانات من مذيع الملعب، قبل ان يستأنفها بعد نحو 10 دقائق ثم يفوز مرسيليا 2-1.

وبدءا من الدقيقة 17، بدأ المشجعون المتطرفون في الغناء: “لاعبو مرسيليا…”.

وقال المذيع في الدقيقة 22: “نطالبكم بالتوقف عن اطلاق هذه العبارات المهينة، والا ستتوقف المباراة”، ثم تدخل في الدقيقة 25 ما دفع الحكم بالتحدث الى قائدي الفريقين البرازيلي دانتي وحارس مرسيليا ستيف مانداندا.

ودخل اللاعبون الى غرف الملابس على وقع هتافات “رابطة الدوري…”.

وسجل هدفي مارسيليا مهاجمه الجديد الارجنتيني داريو بينيديتو في الدقيقة (31) وديميتري باييت عند الدقيقة (73 من ركلة جزاء)، ولنيس ويلان سيبريان في الدقيقة (66 من ركلة جزاء). (أ ف ب)

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