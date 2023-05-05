هجرة اللاعبات تضع كرة الأهلي أمام القرار الصعب

مهند جويلس

عمان- فاجأ النادي الأهلي أنصاره، بقرار عدم المشاركة ببطولات المحترفات للموسم الجديد، وذلك في موعد سحب قرعة بطولة الدوري الأربعاء الماضي بمقر الاتحاد، على الرغم من تتويجه بلقب الدوري والكأس الموسم الماضي، واحتلاله القمة في جميع الأرقام وبأفضلية كاسحة.

وشكلت هجرة عدد كبير من اللاعبات بعد نهاية الموسم الماضي، وفور بدء بقية الفرق التحضير للموسم الجديد، ضربة قوية للأهلي الباحث عن الاستمرار في مناطق الكبار بالبطولة، لتضعف آماله وطموحاته في المنافسة على الألقاب للموسم المقبل لو استمر في المشاركة.

وغادر الفريق كل من روند كساب، رند أبو حسين، ليان عجارمة، شارلوت الأبيض، مي سويلم، بانه البيطار، لوجين البطوش، جنى العيساوي وروزبهان فريج، فيما قررت كل من نتاشا النبر ورايا حينا اعتزال الكرة بعد حصدهما لقبي الدوري والكأس الموسم الماضي، مع انتهاء عقدي اللاعبتين الغانيتين جوسي لاربي وناومي أنيما.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري والكأس تحت قيادة المدرب الوطني خضر عيد، الذي نجح في تجاوز المعيقات التي واجهته من قصر فترة التحضير إلى قلة عدد اللاعبات، في تحويل الفريق إلى قوة ضاربة من الناحيتين الهجومية والدفاعية.

واستحق الأهلي التتويج ببطولتي الدوري والكأس الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق، إذ كان الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف ببطولة الدوري بواقع 38 هدفا في 12 مباراة، مقابل استقباله 8 أهداف فقط كأقوى خط دفاع، وجمع 28 نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، فيما سجل 15 هدفا في 3 مباريات ببطولة الكأس مقابل تلقيه 3 أهداف.

وأكد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمود ماهر، أن السبب الرئيسي في الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولات الموسم الحالي، هو مغادرة غالبية اللاعبات اللواتي حققن اللقب الأول في مسيرة النادي بالمحترفات، مفيدا بأن الاتحاد حاول مساعدة الأهلي بالبقاء نظرا لأهمية حضوره وقيمته، ورغبته في إقامة مسابقة تتكون من 6 فرق.

وبين ماهر، في معرض رده على استفسارات “الغد”، أن الخطوة كانت غير مرغوب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة النادي، إلا أنها كانت ضرورية للحفاظ على مكانته في مراكز متقدمة، موضحا أن المشاركة خلال الموسم كانت ستضعه في مراكز متأخرة.

وأضاف: “سنشارك في بطولات الفئات العمرية كما أبلغنا الاتحاد، ونأمل بالعودة في الموسم المقبل لو تم التخطيط للأمر بصورة سليمة، من خلال وجود لاعبات شابات قادرات على تمثيل الفريق الأول، ونتمنى ألا نصل إلى مرحلة تجميد الكرة النسوية على غرار أندية شباب الأردن، عمان والقادسية، حيث يهدف النادي إلى المشاركة في جميع الألعاب الجماعية ولكلا الجنسين”.

واستغرب النادي من تصرف اللاعبات اللواتي غادرن دون سابق إنذار، رغم عدم تقصيره معهن في منحهن الرواتب بمواعيدها المحددة، إلى جانب صرف المكافآت عن بطولتي الدوري والكأس، مؤكدا أن الهدف كان يتمثل في المشاركة الخارجية وتحقيق إنجاز للكرة النسوية الأردنية نظرا لقوة فريقه.

الجدير بالذكر، أن دوري المحترفات ينطلق الجمعة المقبل بمشاركة 5 فرق وهي الاتحاد، الأرثوذكسي، عمان اف سي، الاستقلال والنصر.