هجوم بـ6 صواريخ يستهدف مطار بغداد الدولي

بغداد – استهدف هجوم صاروخي، فجر أمس، مطار بغداد الدولي، مسببا أضرارا مادية، بما في ذلك لطائرة مدنية كانت متوقفة على أرض المطار، من دون وقوع ضحايا، حسب ما ذكرت مصادر أمنية عراقية.

وغالبا ما تستهدف هجمات متكررة بطائرات مسيرة أو صواريخ، مصالح أميركية في العراق ولقوات التحالف الدولي المناهض للمتطرفين من دون أن يتم تبنيها، بينما تطالب فصائل عراقية موالية لإيران بخروج الجنود الأميركيين من البلاد.

وقال مصدر أمني “إن مطار بغداد الدولي تعرض فجر (الجمعة) لهجوم بستة صواريخ أدى إلى وقوع أضرار مادية”، مشيرا إلى أن “طائرة مدنية أصيبت بأضرار من دون وقوع ضحايا”.

وأكد مصدر رفيع في مطار بغداد الدولي “أن الطائرة المتضررة طراز بوينغ 767 تابعة للخطوط الجوية العراقية، كانت متوقفة لأغراض الصيانة منذ مدة”.

وأكد بيان رسمي للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل “أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي، أدى إلى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار”، مشددا على أن “رحلاتنا المباشرة مستمرة”.

ونشرت وزارة النقل العراقية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للطائرة المصابة وهي جاثمة على أرض مطار بغداد، ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ووقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، هجمات صاروخية وأخرى بطائرات مسيرة مفخخة ضد السفارة الأميركية داخل “المنطقة الخضراء” المحصنة في بغداد، ومركز دبلوماسي أميركي يقع ضمن مطار بغداد الدولي وقواعد عسكرية عراقية تتواجد فيها قوات التحالف الدولي المناهض للمتطرفين تتواجد في العراق.

في الثالث من كانون الثاني (يناير)، أسقطت القوات الأميركية طائرتين مسيرتين استهدفتا قوات التحالف المتواجدة في مطار بغداد، وفقا لمصادر في التحالف الدولي.

وكانت الطائرات المسيرة تستهدف “مركز الدعم الدبلوماسي” التابع للسفارة الأميركية، وهو مجمع “يضم عدداً قليلاً من القوات اللوجستية للتحالف وطاقماً من المتعاقدين والمدنيين”.

بعدها بعشرة أيام وقع هجوم صاروخي آخر. ووقع أحد الصواريخ على مدرسة داخل المنطقة الخضراء وأدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفلان بجروح. كما سقط صاروخان آخران داخل مجمع السفارة الأميركية، من دون وقوع إصابات.

ومنذ اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في كانون الثاني (يناير) 2020، استهدفت عشرات الهجمات مصالح أميركية في العراق بصواريخ أو طائرات مسيرة أحياناً.

ولا يتم تبني تلك الهجمات عادةً، لكن واشنطن تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران تطالب مراراً بانسحاب كامل القوات الأميركية الموجودة في العراق في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.

وأعلن العراق رسميا في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) أن وجود قوات “قتالية” أجنبية في البلاد انتهى مع نهاية العام 2021 وأن المهمة الجديدة للتحالف الدولي استشارية وتدريبية فقط.

وسيبقى نحو 2500 جندي أميركي وألف جندي من قوات التحالف في العراق.

وتقدم هذه القوات المشورة والتدريب منذ صيف 2020 للقوات العراقية، فيما غادرت غالبية القوات الأميركية التي أرسلت الى العراق العام 2014 كجزء من التحالف الدولي في عهد دونالد ترامب.

وتأتي هذه الهجمات كذالك في سياق سياسي مضطرب على خلفية تشكيل أكبر كتلة برلمانية واختيار رئيس وزراء جديد.

وسقط ثلاثة صواريخ كاتيوشا الثلاثاء الماضي في محيط منزل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وذلك بعد ساعات على مصادقة المحكمة الاتحادية على إعادة انتخابه على رأس هذه الهيئة التشريعية.-(ا ف ب)