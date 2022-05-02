هجوم إرهابي وآخر صاروخي في العراق

أعلنت مصادر أمنية عراقية، عن تعرض مصفاة للنفط تابعة لشركة كار النفطية لاستهداف صاروخي داخل إقليم كردستان.

وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في بيان، “أقدمت عصابات إجرامية، مساء الأحد، باستهداف مصفاة شركة (كار) بالصواريخ في منطقة (كور كوسك) في قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل. وأردف البيان الحكومي، أن الحادث أدى إلى إصابة إحدى الخزانات الرئيسية للمصفاة ونشوب حريق بداخله، حيث تم السيطرة على هذا الحريق من قبل الجهات المختصة، مؤكدا سقوط صاروخ آخر في السياج الخارجي للمصفاة، دون أن تكون هناك خسائر بشرية.

وقال أن قوة أمنية عثرت على منصة محشوة بأربعة صواريخ بالقرب من منطقة الفاضلية في ناحية بعشيقة في سهل نينوى، وتمكنت من إبطال مفعول الصواريخ.

من جهة أخرى، أعلن مصدر أمني عراقي، عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح بهجوم مسلح، شمال شرقي بغداد.

وقالت مصادر الشرطة العراقية، لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ببغداد، إن اثنين من المدنيين قتلا وإصيب آخر نتيجة هجوم شنته عناصر عصابة داعش الإرهابية في ناحية العظيم بديالى 150 كلم شمال شرقي بغداد. وأضاف المصدر، أن قوة أمنية وصلت مكان الحادث واشتبكت مع المهاجمين وقتل اثنين فيما لاذ البقية بالفرار.-(بترا)