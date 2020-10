View this post on Instagram

تُثير الفنانة السورية #سوزان_نجم_الدين الجدل في كل ظهور جديد لها، فبعدما أطلت مؤخرًا على أحد شواطئ الساحل الشمالي بمصر بإطلالة عصرية جريئة وهي ترقص وتغني، انتشر فيديو جديد لها خلال الساعات الماضية داخل أحد صالونات التجميل وهي في كامل أناقتها استعدادًا لحضور حفل زفاف رجل أعمال سوري داخل مصر. . . #الغد #منوعات #أخبار_المشاهير #أخبار_النجوم #نجمات